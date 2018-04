Subsea 7 veut acheter son rival américain McDermott

MCDERMOTT INTERNATIONAL

Oslo - Le spécialiste des services pétroliers sous-marins Subsea 7 a annoncé lundi vouloir acheter son rival américain McDermott pour quelque deux milliards de dollars."Subsea 7 a proposé d'acquérir des actions de McDermott pour 7 dollars l'unité", a indiqué le groupe dans un communiqué précisant que son offre, évaluée à quelque deux milliards de dollars, n'avait pas été acceptée par McDermott."Subsea 7 envisagera d'augmenter le prix proposé après une évaluation plus poussée des activités de McDermott lors de discussions avec (sa) direction", a-t-il ajouté, soulignant que la proposition était assujettie à l'interruption de l'opération en cours de McDermott avec CB&I."Compte tenu des caractéristiques de l'opération proposée et de notre capacité déclarée à les améliorer encore, nous encourageons le Conseil d'Administration de McDermott à reconsidérer cette opportunité de combiner deux activités complémentaires", a estimé le directeur général de Subsea, Jean Cahuzac, cité dans le communiqué.En mars, le groupe norvégien avait annoncé racheter Siem Offshore Contractors et acquérir deux navires, l'un destiné à la pose de câbles, l'autre au soutien, pour accroître de 7% sa présence dans les services aux énergies renouvelables.Le secteur para-pétrolier voit le bout du tunnel après avoir durement souffert de la baisse du prix des hydrocarbures à partir de l'été 2014.Les investisseurs réagissaient positivement: l'action Subsea 7 prenait 2,44% à la mi-journée à la Bourse d'Oslo dans un marché en légère hausse (+0,65%).cbw/hdy/php(©AFP / 23 avril 2018 10h26)