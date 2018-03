Succès de la 209e sortie dans l'espace de la Station spatiale internationale

Washington - Les astronautes américains Drew Feustel et Ricky Arnold, qui ont achevé jeudi une sortie dans l'espace commencée très en retard, ont réussi à exécuter toutes les tâches prévues et ont même pu préparer des travaux futurs, a indiqué la Nasa.La sortie --la 209e depuis la mise en orbite de la Station spatiale internationale-- avait débuté avec beaucoup de retard sur l'horaire initialement prévu (12H10 GMT) en raison d'un problème rencontré lors des tests d'étanchéité sur la combinaison de Drew Feustel. Après plusieurs essais, le feu vert avait finalement été donné pour la sortie par le centre de contrôle à Houston.La sortie a duré 6 heures et 10 minutes, a indiqué un porte-parole de la Nasa lors de la rediffusion en direct de la sortie.La quatrième sortie de l'année a permis notamment d'installer des équipements de communication sur le module Tranquility afin d'améliorer le débit du transfert de données d'un instrument de mesure de la température des plantes sur Terre, qui doit encore être acheminé vers l'avant-poste orbital.Les deux astronautes ont aussi changé une caméra vidéo haute définition qui se trouve sur un portant gauche de la station.Ils ont également réussi à préparer le terrain pour la prochaine équipe qui fera des installations à l'extérieur de la Station spatiale internationale.Il s'agissait de la septième sortie de Drew Feustel, qui aura passé au total 48 heures et 28 minutes dans le vide intersidéral. Ricky Arnold a accompli pour sa part sa troisième sortie avec un total dans l'espace de 18 heures et 44 minutes.(©AFP / 29 mars 2018 20h23)