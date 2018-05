Suez: contrat auprès de Statoil pour un projet pétrolier

STATOIL

Suez

Paris - Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Suez a annoncé mardi avoir remporté auprès du groupe pétrolier norvégien Statoil un contrat de fournitures d'équipements pour un projet en mer de Barents, en consortium avec la société norvégienne Halvorsen TEC.Suez Water Technologies and Solutions fournira des membranes de filtration pour réduire les nitrates présents dans l'eau de mer ainsi qu'un système de prétraitement pour le champ pétrolier Johan Castberg, découvert en 2011.Embarqué sur une plateforme offshore, le dispositif traitera l'eau de mer injectée dans les puits. Suez apportera également des services d'analyse de données pour améliorer le fonctionnement des installations.La livraison des équipements est prévue début 2020 et l'exploitation du gisement devrait débuter au premier semestre 2022. Le montant du contrat n'a pas été divulgué.sbo/soe/eb(©AFP / 15 mai 2018 11h38)