Suez décroche un contrat de 34 M EUR pour le traitement des eaux usées à Lyon

Lyon - Suez, via Sequaly, a décroché un contrat de 34 millions d'euros pour l'exploitation pendant huit ans d'Aqualyon, station de traitement des eaux usées de la Feyssine, a annoncé mercredi la métropole de Lyon."Maillon majeur du système d'assainissement de l'est lyonnais pour répondre aux besoins de l'équivalent de 300.000 habitants, cette station d'épuration, avec séchage thermique des boues, sera, à travers ce nouveau marché, productrice de biogaz réinjecté dans le réseau à partir de fin 2018", a détaillé la collectivité.Le biogaz produit réinjecté au réseau devrait apporter 800.000 euros de recettes par an.La métropole gère, en régie ou en marché d'exploitation, 12 stations de traitement des eaux usées. Entre 2005 et 2014, quelque 250 millions ont été investis pour mettre en conformité les infrastructures."Ces investissements ont eu des résultats très positifs sur le plan environnemental: les rejets aux milieux aquatiques ont été divisés par trois sur la pollution organique, et par quatre sur la pollution azotée", précise la métropole.(©AFP / 01 août 2018 11h28)