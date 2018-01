Suisse: hausse de 4,8% sur un an des nuitées hôtelières en novembre

Zurich (awp) - Les nuitées enregistrées dans les hôtels en Suisse ont progressé de 4,8% en rythme annuel en novembre 2017 pour atteindre 1,97 mio, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La progression a été plus forte pour les hôtes étrangers (+5,3%) que pour les Suisses (+4,2%).Les visiteurs en provenance d'Allemagne sont ceux enregistrant le plus grand nombre de nuitées en novembre, suivis par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. La Chine (hors Hong Kong) se place en cinquième position.Entre janvier et novembre, les nuitées hôtelières ont progressé de 4,8% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2016, à 34,67 mio.L'OFS rappelle toutefois que la nouvelle méthodologie de calcul tient compte depuis janvier 2017 des nuitées de quatorze auberges de jeunesse suisses. Pour gommer les effets de ce changement, les données de 2016 ont été recalculées et présentent une augmentation des nuitées de 3,5% (au lieu de 4,8%) sur la période de janvier à novembre 2017.ol/buc(AWP / 16.01.2018 09h49)