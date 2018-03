Suisse: hausse des prix à la production et à l'importation en février (OFS)

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a progressé de 0,3% en février par rapport au mois précédent. Le renchérissement est surtout imputable à la hausse des prix des produits chimiques et pharmaceutiques, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.Cet indice s'est ainsi inscrit à 102,6 points. En comparaison annuelle, il a gagné 2,3%, a précisé l'OFS dans un communiqué.Tandis que la hausse de l'indice des prix à la production s'explique par le renchérissement des prix des préparations pharmaceutiques et autres produits chimiques, l'OFS a observé un repli des prix pour la ferraille.Pour ce qui est des produits importés, l'augmentation des prix est avant tout le fait des produits organiques de l'industrie chimique. Les tarifs ont augmenté également pour les produits pharmaceutiques de base, les matières plastiques de base, les autres produits chimiques et les produits en caoutchouc et en plastique.Par contre, les préparations pharmaceutiques, le mazout, les métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux ainsi que les légumes frais sont devenus meilleur marché.lk/al(AWP / 15.03.2018 09h45)