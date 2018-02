Suisse: hausse des prix à la production et à l'importation en janvier (OFS)

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation a progressé de 0,3% en janvier par rapport au mois précédent. Le renchérissement de l'offre totale est à mettre sur le compte essentiellement de la hausse des prix des produits pétroliers, de l'électricité et du gaz, des métaux et des produits métalliques, explique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. En comparaison annuelle, la progression est de 1,8%.La hausse des prix à la production est due au renchérissement de la ferraille, de l'électricité et des produits pétroliers, mais aussi à celle des produits métalliques, du gaz, des montres et de certains équipements médicaux, précise l'OFS.Pour ce qui est des produits importés, la hausse est avant tout le fait des produits pétroliers, alors que les ordinateurs et équipements périphériques, de même que les instruments et appareils de mesure et de contrôle sont devenus meilleur marché.buc/al(AWP / 13.02.2018 09h45)