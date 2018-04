Suisse: l'ex-chef de la police du Guatemala condamné à 15 ans de prison

L'ex-chef de la police du Guatemala, Erwin Sperisen, qui a la double nationalité suisse et guatémaltèque, a été condamné vendredi à 15 ans de prison pour complicité dans l'assassinat de 7 détenus en 2006, a-t-on appris auprès de la Cour d'appel à Genève.M. Sperisen avait été condamné à deux reprises à la prison à vie, une fois en première instance en 2014 et une fois en appel l'année suivante, pour sa complicité directe ou indirecte dans l'exécution extra-judiciaire de 10 détenus au total.En juillet 2017, le Tribunal fédéral suisse avait annulé sa condamnation, jugeant "arbitraire" et "incomplète" l'appréciation de certaines preuves, et demandé un nouveau procès.Après cinq années passées derrière les barreaux, M. Sperisen avait alors été remis en liberté provisoire en septembre 2017, avec un bracelet électronique, dans l'attente d'un nouveau procès.Surnommé "le Viking" en raison de sa barbe rousse et de sa grande stature, Erwin Sperisen a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.Dans son jugement, la présidente de la Chambre d'appel et de révision de Genève, Alessandra Cambi Favre-Bulle, n'a pas retenu son implication dans la mort de trois détenus évadés en 2005 du pénitencier "El Infernito", mais uniquement dans la mort de 7 prisonniers de la prison de Pavon.L'ex-chef de la police guatémaltèque, marié et père de 3 enfants, s'était installé à Genève en 2007, au domicile de son père, ambassadeur du Guatemala auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).Il avait été arrêté en 2012 par un commando de policiers armés alors qu'il faisait des courses avec sa femme.La loi suisse permet de poursuivre tout ressortissant suisse même si les crimes ont été commis à l'étranger.(©AFP / 27 avril 2018 16h04)