Suisse: la croissance doit rester solide cette année et en 2019 (BAK)

Zurich (awp) - La croissance économique doit demeurer solide en Suisse cette année et la suivante, selon les projections de l'institut conjoncturel BAK. La Confédération profite du rebond observé chez ses voisins européens qui doit continuer à soutenir le commerce extérieur helvétique.Les économistes de l'institut bâlois s'attendent à ce que le produit intérieur brut (PIB) progresse de 2,4% cette année, soit plus du double de la performance enregistrée en 2017 et qui s'est établie à 1,0% selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).La tendance doit se "normaliser" en 2019, avec un PIB anticipé en croissance de 1,7%, a détaillé le BAK dans un communiqué.La consommation privée, jusqu'à présent à la traîne, doit accélérer la cadence ces deux prochaines années, tout comme les dépenses publiques.Les dépenses en biens d'équipements, les exportations et les importations vont fortement progresser cette année, avant de quelque peu freiner leurs ardeurs l'exercice suivant.al/rp(AWP / 08.03.2018 10h00)