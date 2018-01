Suisse: le marché de l'énergie solaire fait du surplace en 2017

Zurich (awp) - Le marché de l'énergie solaire a quasiment stagné l'année dernière en Suisse, selon les estimations de la fédération Swissolar. Avec 250 à 270 mégawatts de nouvelles installations, la part de l'énergie solaire dans la consommation totale du pays a progressé d'à peine 0,5% à 3%.En 2018, le marché de l'énergie solaire devrait dépasser la barre des 300 mégawatts, grâce à des conditions cadres plus avantageuses, a estimé la faîtière, qui compte plus de 700 membres et représente environ 6000 emplois dans le secteur en Suisse.Pour la thermie solaire, Swissolar s'attend en 2017 à un repli de 15% sur un an des surfaces de panneaux. La situation ne devrait pas s'améliorer en 2018.al/ol(AWP / 12.01.2018 09h11)