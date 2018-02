Suisse: le nombre de véhicules franchit la barre des 6 mio, le diesel tousse

Zurich (awp) - Le parc de véhicules routiers en Suisse a franchi pour la première fois en 2017 le cap des 6 mio d'unités, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le diesel, qui fait face à plusieurs scandales retentissants, a vu le nombre d'immatriculations chuter.Sur les 6,05 mio (+1,2%) de véhicules circulants sur les routes helvétiques, 4,57 mio (+1,0%) sont des voitures de tourisme, suivi des motos (0,7 mio, +1,2%), des véhicules utilitaires (0,4 mio, +2,7%) et agricoles (0,2 mio, +0,4%).La grande majorité du parc existant est composé de véhicules fonctionnant à l'essence (3,1 mio), suivi par le diesel (1,3 mio). Les propulsion alternatives comme les hybrides (environ 67'600) et les électriques (plus de 14'500) viennent beaucoup plus loin, a détaillé l'OFS dans ses statistiques.Au niveau des nouvelles immatriculations, ces dernières ont baissé en 2017 de 0,5% à 412'827 véhicules. Les voitures de tourisme n'ont pas échappé à la tendance générale et se sont repliées de 1,3% à 315'032 unités. Les moteurs à essence continuent d'être plébiscités et représentent la part la plus importantes des nouvelles mises en service de voitures (183'637 unités, +2,8%).Le diesel a par contre subi le contrecoup des scandales qui ont récemment entaché ce type de moteurs - avec les tests truqués d'émissions chez Volkswagen. Le nombre de voitures fonctionnant au mazout fraîchement immatriculées a reculé l'année dernière de 9,4% à 113'848 unités.L'électrique et l'hybride poursuivent par contre leur essor avec des progressions respectives de près de 40% et d'environ 12%.al/ol(AWP / 01.02.2018 10h30)