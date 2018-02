Suisse: les créations d'entreprises plus nombreuses que les faillites en 2017

Zurich (awp) - Les créations d'entreprises en Suisse ont augmenté de 5% l'année dernière, alors que les faillites d'entreprises n'ont connu qu'une accélération de 2,5%, a indiqué lundi le cabinet Creditreform.En 2017, quelque 4766 sociétés ont mis la clé sous la porte, principalement dans les secteurs des services (+1,6%) et de la construction (+1,8%), alors que le commerce a enregistré un repli (-2,9%) des faillites.Les créations d'entreprises ont été plus dynamiques avec 43'414 sociétés nouvellement enregistrées. Le secteur de la restauration a connu une forte contraction (-18,9%), tout comme le commerce (-2%), mais les services (+9,3%) et la construction (+4,9%) ont connu une nette accélération.al/jh(AWP / 05.02.2018 09h16)