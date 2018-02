Suisse: les exportations et les importations de fromage ont progressé en 2017

Zurich (awp) - Les exportations de fromage suisse ont légèrement avancé en 2017, grâce à un deuxième semestre plus dynamique et aux spécialités régionales. Dans le même temps, les importations ont augmenté davantage que les envois et la balance commerciale affiche un recul par rapport à 2016, annonce jeudi l'association Switzerland Cheese Marketing.En 2017, la Suisse a vendu 71'592 tonnes de fromage à l'étranger, soit 2% de plus que l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part inscrit à 627,9 mio CHF, une hausse de 3,9%, tiré par un prix moyen supérieur à celui de 2016."Toutefois, la plupart des principales sortes ne sont pas parvenues à renforcer leur position et ont enregistré un recul, à l'inverse notamment des spécialités fromagères régionales", indique la faîtière dans un communiqué.Avec 80% des volumes vendus, l'Europe demeure le principal débouché pour le fromage suisse, avec l'Allemagne, l'Italie et la France en tête du classement.De l'autre côté, les volumes de fromages étrangers importés ont aussi augmenté de 4,2% à 60'634 tonnes, pour des recettes à hauteur de 392,7 mio CHF.Cette progression s'explique notamment par le fait que les fromages étrangers sont moins chers que les locaux, explique l'association. L'Italie avec 83% des volumes, représente le premier pays d'origine, tandis que les produits allemands ont observé ont forte hausse (+20,6%) l'an dernier.Considérant la valeur des échanges, la balance commerciale affiche un recul de 3,7% par rapport à 2016, souligne Switzerland Cheese Marketing.lk/buc(AWP / 01.02.2018 12h11)