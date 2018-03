Suisse: les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un mois en février

Zurich (awp) - Les prix à la consommation ont augmenté en Suisse en février. Sur un mois, le renchérissement s'est inscrit à 0,4%, alors que par rapport à la même période un an plus tôt, il a été de 0,6%, selon le dernier indice des prix à la consommation (IPC) publié mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui est ressorti à 101,1 points.La hausse de 0,4% par rapport au mois précédent est à mettre sur le compte de plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des prix pour les transports aériens, qui ont bondi de 21,0% sur un mois. Les prix pour les voyages à forfait à l'étranger ont également augmenté, alors que la fin de la période des soldes s'est traduite par une hausse dans les secteurs de l'habillement et les chaussures, relèvent les économistes fédéraux.En revanche, les prix du mazout, du café et des nuitées hôtelières ont diminué en comparaison mensuelle, même s'ils affichent une hausse par rapport aux valeurs de février 2017.buc/jh(AWP / 06.03.2018 09h45)