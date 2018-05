Suisse: pas de resserrement monétaire attendu avant décembre (étude CS CFA)

Zurich (awp) - Les analystes financiers affichent un regain de confiance en mai, contrastant avec la tendance baissière observée ces derniers mois. La plupart des experts anticipent une hausse de l'inflation et des intérêts à long terme en Suisse, mais estiment improbable que la Banque nationale suisse (BNS) ou son homologue européenne (BCE) rehaussent leurs taux dans les six prochains mois.L'indice compilé par Credit Suisse et CFA Society Switzerland est ressorti à 28 points, après 7,2 points en avril et 16,7 points en mars. Le mois précédent, seuls 18% des sondés s'attendaient à une embellie conjoncturelle en Suisse. Ils sont désormais le double, relèvent les auteurs de l'étude publiée mercredi. La situation économique actuelle est toujours jugée "bonne" par plus d'un participant sur deux, le reste l'estimant "normale".Près de trois analystes sur quatre s'attendent à ce que les taux d'intérêts à long terme remontent en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année. En revanche, aucun n'anticipe un ajustement des taux directeurs de la part de la Banque nationale suisse (BNS) et de la banque centrale européenne (BCE) au cours des six prochains mois.Plus de 70% des participants jugent la conjoncture américaine positive et deux tiers estiment peu probable qu'elle change d'ici fin 2018. L'enthousiasme est plus tempéré en ce qui concerne la situation de la zone euro, où seuls 46% des sondés ont une perception positive, alors qu'ils étaient encore 61% le mois précédent.Plus d'un analyste sur deux (54%) table sur une hausse du taux d'inflation dans la zone euro au cours des six prochains mois, et plus de deux sur trois (69%) aux Etats-Unis, alors que 58% s'attendent à un renchérissement en Suisse.Sur le front monétaire, seul un tiers des analystes s'attend à une nouvelle dépréciation du franc face à l'euro, contre 57% en avril. Près d'un sur quatre anticipe une appréciation. Les expectatives concernant le dollar sont identiques, laissant présager d'une relative stabilité entre l'euro et le dollar.La plupart des experts voit la juste valeur de la paire euro/franc dans une fourchette comprise entre 1,10 et 1,20. Un peu plus d'un quart des sondés place le curseur au-dessus de 1,20 et 15% sous 1,10.Le sondage a été réalisé entre le 14 et le 24 mai.buc/tn(AWP / 30.05.2018 11h00)