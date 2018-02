Suisse: solide activité pour l'hôtellerie suisse en 2017

Zurich (awp) - L'hôtellerie suisse a enregistré une belle croissance en 2017, s'approchant de ses années record. Les nuitées enregistrées dans les hôtels en Suisse ont progressé de 5,2% en rythme annuel pour atteindre 37,4 mio, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les visiteurs étrangers ont fortement contribué à la croissance.Les nuitées des hôtes étrangers ont progressé de 6,1% à 20,5 mio tandis que les Suisses ont pesé pour 16,9 mio de nuitées, un niveau sans précédent et en hausse de 4,2% sur un an.A l'exception du mois de février 2017, au cours duquel les nuitées s'étaient inscrites en repli, la croissance a été ininterrompue tout au long de l'année. Toutes les régions ont profité de la solide dynamique, Berne enregistrant la plus forte croissance des nuitées (+8,2%), suivi par le Valais (+6,9%) et Zurich (+6,0%).Après une année 2016 en baisse, la demande des visiteurs du continent asiatique a renoué avec la croissance et enregistré une hausse de 12,8% des nuitées. A l'inverse, les visiteurs des Pays du Golfe ont passé moins de nuits dans les hôtels helvétiques (-4,1%). La demande européenne s'est affermie de son côté, avec de fortes hausses du nombre de visiteurs en provenance de Belgique (+9,1%), d'Espagne (+8,7%) et de Russie (+8,8%).La durée moyenne de séjour s'est établie à 2,0 nuits comme l'année précédente. Le taux d'occupation des chambres s'est quant à lui fixé à 52,9%, contre 51,3% en 2016. Parmi les régions touristiques, Genève affiche le taux le plus élevé avec 66,3%. Le taux le plus bas a été enregistré en Suisse orientale avec 39,7%.ol/jh(AWP / 22.02.2018 09h49)