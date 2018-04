Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 5 avril 2018 (OFS) - Le nombre des Suisses de l'étranger était fin 2017 de 751 800 personnes, réparties dans près de 200 pays du monde, mais principalement en Europe. La France, avec plus d'un quart d'entre elles, accueille la communauté suisse la plus nombreuse. Il y a à l'étranger plus de Suissesses que de Suisses. La part des femmes est de 54,5%. Ces données proviennent de la statistique des Suisses de l'étranger de l'Office fédéral de la statistique (OFS).(Admin.ch / 05.04.2018 09h15)