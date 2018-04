Sulzer: comptes américains gelés après les sanctions contre les entreprises russes

Zurich - Le groupe industriel suisse Sulzer a vu ses comptes américains partiellement gelés après les sanctions de Washington contre de hauts responsables et entreprises russes, a indiqué mercredi son porte-parole à l'AFP, la décision venant des banques elle-mêmes, a-t-il précisé.Le groupe spécialisé dans la fabrication de pompes pour le secteur du pétrole et du gaz ainsi que du marché de l'eau compte parmi ses actionnaires Viktor Vekselberg, un des sept milliardaires russes visés par les sanctions américaines, via Renova, une de ses sociétés d'investissement, également sur la liste des entreprises tombant sous le coup des sanctions."La bonne nouvelle est que nous pouvons toujours payer les salaires et nos fournisseurs et que tous les contrats réalisés avant vendredi peuvent être exécutés", a indiqué Rainer Weihofen, porte-parole de Sulzer, lors d'un entretien téléphonique avec l'AFP, confirmant des informations parues dans la presse suisse."La mauvaise nouvelle est que nous ne sommes plus autorisés à passer de nouveaux contrats ni à réaliser des transactions en dollars au delà de celles autorisées", a-t-il ajouté.En pratique, les usines de Sulzer aux Etats-Unis peuvent donc pour l'instant continuer de tourner, dans la mesure où l'entreprise peut continuer à payer ses salariés. Elle peut également payer ses fournisseurs pour répondre aux commandes engrangées jusqu'à vendredi dernier.Ce gel partiel risque cependant d'impacter son activité et celle de ses clients sur le sol américain mais aussi sur d'autres marchés, une grande partie des transactions étant conclues en dollars depuis les Etats-Unis, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz."Les comptes en banque n'ont pas été gelés par les autorités mais par les banques. Il n'y a pas d'ordre du Trésor", a expliqué M. Weihofen.Vendredi, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre plusieurs hommes d'affaires, hauts responsables et entreprises russes, visant sept "oligarques" proches du Kremlin et douze de leurs entreprises, dont Viktor Vekselberg, un acteur important du secteur de l'énergie, mettant sur la liste sa société d'investissement Renova, actionnaire de Sulzer.Lundi, avant l'ouverture des marchés financiers, Sulzer avait annoncé que le groupe allait procéder à un rachat d'actions, en reprenant 5 millions de titres à Renova, afin de ramener sa participation en dessous du seuil des 50%, espérant ainsi mettre l'entreprise à l'abri des sanctions.En 2015, Renova était devenu l'actionnaire majoritaire de Sulzer après une augmentation de sa participation dans Sulzer qu'il avait fait grimper à 62,86%.A la clôture de la Bourse, l'action a terminé la séance en baisse de 8,54% à 97,40 francs suisses dans un marché en léger repli, après avoir déjà plongé de 15,99% lundi.Basé à Winterthour, au Nord de Zurich, le groupe suisse Sulzer fabrique des pompes pour le secteur du pétrole, du gaz, de l'eau mais aussi des machines, des équipements rotatifs et procédés de séparation des mélanges pour l'industrie chimique.Aux Etats-Unis, le groupe emploie 2.400 personnes, sa plus grosse usine se situant au Texas, à proximité de Houston. Dirigée par le français Grégoire Poux-Guillaume, l'entreprise qui a dégagé un chiffre d'affaires annuels de 3 milliards de francs suisses (2,5 milliards d'euros) en 2017 réalise 33% de ses ventes dans la zone Amériques, selon son rapport annuel.(©AFP / 11 avril 2018 16h13)