Sulzer croît grâce aux acquisitions, la rentabilité s'améliore légèrement

(ajoute prévisions 2018 et changement conseil)Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Sulzer a enregistré une croissance en 2017 grâce aux acquisitions. En terme organique, les ventes sont en repli mais les entrées de commandes progressent, ce qui est "encourageant", précise la société mercredi. La rentabilité s'est certes améliorée mais s'inscrit en deçà des attentes.Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a progressé de 41% à 83,2 mio CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) a augmenté de 18,4% à 136,5 mio CHF tandis que l'excédent d'exploitation (Ebita) a gagné 5,3% à 255,4 mio CHF mais s'est replié de 2,9% en terme organique. La marge opérationnelle Ebita a été améliorée de 0,1 point de pourcentage à 8,4%. Des charges exceptionnelles de 10 mio CHF ont été enregistrées en raison de l'arrêt de certaines activités.Les ventes ont progressé de 5,2% à 3,05 mrd CHF grâce aux acquisitions. Elles se sont repliées de 4,4% en termes organiques en raison d'un carnet de commandes moins rempli à l'entrée de l'année. A fin décembre, ce dernier était de 1,59 mrd CHF.Les entrées de commandes ont bondi de 11,8% à 3,16 mrd CHF, enregistrant une progression de 2,2% en termes organiques. La croissance a été contrastée selon les marchés.Sulzer proposera conformément aux attentes du marché un dividende inchangé de 3,50 CHF. Cela porte la rentabilité du dividende à 3%.Les analystes consultés par AWP avaient vu juste sur les entrées de commandes et les ventes, qu'ils attendaient à respectivement 3,16 mrd et 3,02 mrd CHF. Au niveau de la rentabilité, ils escomptaient mieux, avec un Ebita attendu à 261 mio, pour une marge de 8,6%, et un Ebit de 144,6 mio. Le bénéfice net était de son côté espéré à 104,9 mio CHF.AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉPour l'année en cours, Sulzer table, en incluant les acquisitions, sur une progression de 5 à 7% des entrées de commandes et de 4 à 6% des ventes. La marge opérationnelle Ebita devrait être améliorée à environ 9,5%.Le groupe s'attend à une reprise sur le marché gazier et pétrolier, qui pèse pour 40% de ses ventes. Dès 2019, le rebond devrait être plus net. A l'exception du marché de l'énergie, tous les autres segments devraient poursuivre leur croissance.La société a réalisé jusqu'ici des économies de 185 mio CHF, un montant supérieur aux objectifs fournis de 160 à 180 mio CHF. Elle compte poursuivre son programme d'économies, ciblant 230 mio CHF dès 2019. En 2018, le programme devrait permettre d'économiser environ 25 mio, portant le total à 210 mio CHF.Des changements devraient intervenir au niveau de la direction avec la nomination de Jill Lee en tant que directeur financier (CFO), au lieu de Thomas Dittrich. Au conseil d'administration, Hanne Birgitte Breinbjerg Soerensen et Lukas Braunschweiler seront proposés pour remplacer Thomas Glanzmann, qui a décidé de se retirer et Jill Lee, qui devient CFO.ol/rp/fr(AWP / 28.02.2018 06h58)