Sulzer croît grâce aux acquisitions, la rentabilité s'améliore légèrement

(synthèse)Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Sulzer a été porté par ses nombreuses acquisitions en 2017. En termes organiques, soit hors effet des rachats d'entreprises, les ventes ont par contre marqué un repli, même si les entrées de commandes ont été "encourageantes", a indiqué la société mercredi. La rentabilité s'est améliorée mais s'inscrit en deçà des attentes.Les ventes du groupe winterthourois ont progressé de 5,2% à 3,05 mrd CHF grâce aux acquisitions, mais elles se sont repliées de 4,4% en termes organiques en raison d'un carnet de commandes moins rempli en début d'année. Fin décembre, ce dernier s'établissait à 1,59 mrd.Sulzer a poursuivi l'année dernière sa frénésie d'emplettes, avec les rachats du français Ensival Moret, du néo-zélandais Simcro, de l'allemand Transcodent et de l'américain JWC Environmental.Sur l'ensemble de l'année, les entrées de commandes ont bondi de 11,8% à 3,16 mrd CHF, enregistrant une progression de 2,2% en termes organiques. La croissance a été contrastée selon les marchés.Au niveau de la rentabilité, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est envolé de 41% à 83,2 mio CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) a augmenté de 18,4% à 136,5 mio. La marge opérationnelle (Ebita) a été améliorée de 0,1 point de pourcentage à 8,4%. En 2016, la rentabilité avait été plombée par les coûts liés au programme d'économies "Sulzer Full Potential" et aux acquisitions.L'année écoulée n'a cependant pas été exempte de coûts, des charges exceptionnelles de 10 mio ayant été enregistrées en raison de l'arrêt de certaines activités.Sulzer proposera conformément aux attentes du marché un dividende inchangé de 3,50 CHF.Les analystes consultés par AWP avaient vu juste sur les entrées de commandes et les ventes, mais escomptaient mieux au niveau de la rentabilité.Les entrées de commandes se sont inscrites en progression organique dans les divisions Pumps Equipment, Chemtech et Applicator Systems, tandis qu'elles se sont légèrement repliées dans Rotating Equipment.VERS UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉPour l'année en cours, Sulzer table, en incluant les acquisitions, sur une progression de 5% à 7% des entrées de commandes et de 4% à 6% des ventes. La marge opérationnelle Ebita devrait être améliorée à environ 9,5%.Le groupe s'attend à une reprise sur le marché gazier et pétrolier, qui pèse pour 40% de ses ventes. Dès 2019, le rebond devrait être plus net. A l'exception du marché de l'énergie, tous les autres segments devraient poursuivre leur croissance.Concernant d'éventuelles nouvelles acquisitions, plusieurs idées circulent ainsi qu'un programme de rachat d'actions. La croissance externe sera destinée aux divisions Applicator Systems et Pumps, a affirmé la direction.Quant à la réforme fiscale américaine, cette dernière aura une influence sur les chiffres de Sulzer. "Elle est certes positive, mais limitée", a souligné le directeur financier Thomas Dittrich. Le CFO quittera l'entreprise au printemps et sera remplacé par Jill Lee.La société zurichoise a réalisé jusqu'ici des économies de 185 mio CHF, un montant supérieur aux objectifs de 160 à 180 mio. En 2018, le programme devrait permettre d'économiser environ 25 mio supplémentaires, portant le total à 210 mio. Le groupe compte poursuivre son programme d'économies, ciblant 230 mio dès 2019.Le cercle d'analystes, tout en soulignant les progrès réalisés, s'accorde sur le fait que les objectifs formulés pour l'année en cours sont contenus. Certains spécialistes ont pourtant salué la poursuite et l'extension du programme de réduction des coûts.Vontobel a pour sa part jugé les prévisions de la société "un peu conservatrices" si l'on prend en compte les fondamentaux sur le marché gazier et pétrolier. Les analystes entrevoient un potentiel pour des acquisitions supplémentaires.Les investisseurs n'ont pas vraiment apprécié ces annonces. A 13h28, le titre Sulzer reculait de 4,5% à 124,90 CHF, dans un marché élargi (SPI) en retrait de 0,76%.ol/rp/fr/al/jh(AWP / 28.02.2018 13h54)