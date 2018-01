Sulzer finalise la reprise de l'américain JWC Environmental

Zurich (awp) - Sulzer a annoncé jeudi la finalisation du rachat de l'américain JWC Environmental, spécialisé dans le traitement des eaux usées. L'opération valorise JWC à quelque 215 mio USD, soit à peu près dix fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu pour l'année en cours, précise un communiqué.Forte de 230 employés, la société est basée à Santa Ana en Californie et dispose également de filiales au Canada, au Royaume-Uni et en Chine.JWC fabrique des systèmes de filtrage et des broyeurs qui permettent notamment de protéger des éléments comme les pompes. En rachetant l'entreprise, Sulzer peut renforcer sa présence dans le secteur des eaux usées industrielles et communales aux Etats-Unis. JWC sera intégrée au sein de la division Pumps Equipment.jh/ol(AWP / 11.01.2018 07h10)