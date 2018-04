Sulzer: les autorités américaines libèrent les avoirs bloqués

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Sulzer peut désormais poursuivre ses activités aux Etats-Unis comme à l'accoutumée. L'agence Ofac (Office of Foreign Assets Control) a fourni au groupe winterthourois une deuxième licence, "levant de manière explicite le gel des avoirs encore bloqués" a fait savoir ce dernier dans un communiqué. Cette licence a été délivrée dans la nuit de vendredi à samedi et marque définitivement le "retour à la normale".Jeudi dernier, l'Ofac avait donné son feu vert pour le transfert de propriété des actions Sulzer rachetées à son principal actionnaire Renova, touché par une série de sanctions américaines à l'encontre d'intérêts russes.Le groupe avait alors argué ne plus être soumise aux sanctions américaines selon le droit américain. Les opérations peuvent désormais reprendre leur "cours normal". Pour ce qui est des actifs bloqués, certaines étapes nécessaires restent encore à entreprendre.Sulzer entend fournir jeudi de plus amples détails à ce sujet lors de la publication de ses entrées commandes.cf/yr/buc/al(AWP / 16.04.2018 06h55)