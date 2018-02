Suncor accroit sa participation dans Syncrude (sables pétrolifères)

SUNCOR ENERGY

Montréal - Le pétrolier canadien Suncor a acquis pour 920 millions de dollars canadiens (596 millions d'euros) les 5% de Mocal Energy dans la mine de sables bitumineux Syncrude, portant sa participation à 58,74% dans ce consortium.Suncor avait pris le contrôle du consortium Syncrude après l'acquisition de Canadian Oil Sands, il y a deux ans, dont le principal actif était les 36,7% du capital de Syncrude, le plus gros gisement de sables bitumineux au nord de Fort McMurray en l'Alberta (Ouest).Avec cette acquisition de 5% supplémentaires, le premier groupe pétrolier canadien détient 58,74% de Syncrude aux côtés d'Imperial Oil Resources (25%) et des pétroliers Chinois Sinopec Oil Sands (9,03 %) et Nexen Oil Sands (7,23 %), filiale de CNOOC (Chinese national off-shore oil company).Sur ces installations, Syncrude emploie un peu moins de 5.000 personnes pour une capacité de production de 350.000 barils par jour (b/j).Pour Suncor au dernier trimestre l'an dernier, la quote?part dans la production de Syncrude s'est établie à 174.400 b/j, en baisse d'environ 7.000 b/j sur un an.Lundi, le pétrolier canadien a également annoncé l'acquisition d'une participation de 17,5% dans le champ Fenja appartenant à Faroe Petroleum à un prix de 68 millions CAD. Le champ a été découvert en mer de Norvège en 2014, à environ 30 kilomètres au sud-ouest du champ Njord exploité par Statoil avec un début de production en 2021.La coentreprise créée pour l'exploitation de Fenja est détenue par l'exploitant VNG Norge (30%), et les sociétés Point Resources (45%), Suncor (17,5%) et Faroe Petroleum (7,5%).mbr/jld/LyS(©AFP / 12 février 2018 14h56)