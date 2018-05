Suncor: baisse du bénéfice avec le recul de la production

SUNCOR ENERGY

Montréal - Suncor, premier groupe pétrolier canadien, a accusé un recul de son profit premier trimestre, en raison d'une baisse de la production et une augmentation des charges d'exploitation pour le secteur des sables pétrolifères.Le bénéfice net a été de 789 millions de dollars canadiens au premier trimestre 2018, contre 1,35 milliard dégagé sur la même période l'an dernier, a annoncé mercredi Suncor.Ramené à une action, le bénéfice est de 48 cents, soit huit cents de moins que la moyenne des estimations des analystes.La baisse du profit s'explique par une perte de change latente de 329 millions. L'an dernier sur les mêmes trois mois, le pétrolier avait dégagé une plus-value de 437 millions sur la cession de ses activités de lubrifiants et une participation dans une centrale éolienne.La production de Suncor s'est établie à 689.400 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) au premier trimestre, en baisse de 35.700 bep/j sur un an. Le recul s'explique principalement par une production de 404.800 bep/j pour les mines de sables pétrolifères, à comparer avec 448.500 bep/j un an plus tôt.Le résultat d'exploitation s'est établi à 985 millions CAD, en hausse de 21% par rapport au même trimestre en 2017. Cette progression s'explique par la remontée des prix du pétrole brut et des marges de raffinage plus élevées.Les charges d'exploitation par baril du secteur des sables bitumineux ont augmenté à 26,85 CAD contre 22,55 CAD pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, "essentiellement en raison de la panne liée aux conditions météorologiques qui a entraîné une baisse de production et une augmentation des coûts de maintenance", selon Suncor.Le débit de traitement du brut par les raffineries a été de 453.500 b/j sur le trimestre, un niveau record, comparativement à 429.900 b/j entre janvier et mars l'an dernier. Le taux d'utilisation moyen des raffineries s'est établi à 98%, soit cinq points de pourcentage de mieux sur un an.Cette activité soutenue des raffineries va permettre à Suncor de constituer des stocks de près de six millions de barils pour soutenir les ventes du deuxième trimestre pendant les travaux de maintenance prévus sur deux sites de raffinage.Le groupe canadien a confirmé ses prévisions d'extraire cette année en moyenne entre 740.000 et 780.000 bep/j avec pour les sables bitumineux une production dans une fourchette de 425.000 à 455.000 b/j.mbr/leo(©AFP / 02 mai 2018 01h53)