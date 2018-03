Sunrise diminue à son tour ses frais d'itinérance

Zurich (awp/ats) - Sunrise emboîte le pas à Swisscom. Cinq jours après que le numéro un suisse des télécommunications, son dauphin a annoncé lundi une baisse de ses frais d'itinérances.Pour les personnes souscrivant à un nouvel abonnement "Freedom", un tarif standard de 1,90 franc par jour pour 100 mégaoctets (Mo) s'applique désormais dans 46 pays - en Europe et aux Etats-Unis -, a expliqué lundi Sunrise dans un communiqué. Jusqu'ici, il en coûtait au minimum 1 franc par Mo en fonction de la région.Afin d'éviter toute mauvaise surprise, les frais d'itinérances seront bloqués après épuisement des 100 Mo. Pour continuer à surfer sur internet, il faudra acheter un nouveau pack de données, a précisé Sunrise.Parmi les paquets proposés par l'opérateur, deux gigaoctets (Go) coûteront par exemple 29 francs. Pour le même prix, un seul Go était jusqu'ici offert.Sunrise a aussi souligné que les messages vocaux entrants (voicemail) étaient désormais gratuits dans le monde entier.De son côté, Swisscom, dont l'actionnaire majoritaire est la Confédération, avait annoncé mercredi dernier une baisse de presque tous ses packs à l'étranger, de l'ordre de 20 à 50%. Pour les pays de l'Union européenne, par exemple, un Go coûte désormais 19,90 francs chez le géant bleu, contre 29,90 jusqu'ici.ats/rp(AWP / 19.03.2018 10h39)