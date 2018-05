Sunrise élargit sa base de clientèle au 1er trimestre malgré l'offensive de Salt

(dépêche actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Sunrise a profité du premier trimestre pour élargir sa base de clientèle. L'entrée de Salt sur le marché du réseau fixe fin mars n'a pour l'instant pas eu de conséquence sur les activités du deuxième opérateur téléphonique de Suisse, qui a vu son chiffre d'affaires progresser, porté par les activités de services. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été confirmées, a souligné le spécialiste des télécommunications jeudi.Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 30% à 17 millions de francs sur les trois premiers mois de l'année surtout grâce à de moindre amortissements et charges financières. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 2,7% à 140 millions pour une marge afférente de 30,5%, en tenant compte de la vente des antennes en août 2017, qui a provoqué des coûts de service plus important. Non ajusté de cet effet exceptionnel, il s'est inscrit en repli de 1,9%.Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4% à 458 millions tant grâce aux services qu'aux produits. L'activité services a généré des recettes en hausse de 3,0% à 363 millions.Les flux de trésorerie ont chuté à 1 million, contre 29 millions un an plus tôt, conformément aux attentes et en raison du paiement de taxes. L'endettement net a diminué à 1137 millions au premier trimestre, contre 1147 à fin 2017. Le rapport dette nette sur Ebitda ajusté (pro forma) a reculé à 1,94 en fin de trimestre, contre 1,97 à fin 2017.Les résultats dépassent les prévisions du consensus AWP. Ce dernier tablait sur un bénéfice net de 12 millions, un Ebitda ajusté de 137 millions et des ventes de 434 millions. La marge Ebitda était quant à elle attendue à 31,7%.Par segment d'activité, la téléphonie mobile et l'internet fixe ont enregistré des chiffres d'affaires en nettes hausses de respectivement 8,5% à 302 millions et 17,2% à 67 millions. Par contre, la téléphonie fixe a vu ses ventes se replier de 6,1% à 89 millions.Le nombre de clients a solidement progressé en comparaison annuelle de 7,3% à 1,63 millions, notamment grâce aux segments Mobile Postpaid (+7,6%), Internet (+11,6%) et TV (+25,7%). La croissance de la clientèle a permis de compenser largement le repli du chiffre d'affaires moyen par client.La direction s'est montrée très satisfaite des résultats au premier trimestre. Les clientèles privée et professionnelle ont connu une solide évolution. Sunrise a remporté de grands noms parmi ses clients, incluant Nestlé, Swiss ou encore Heineken.De plus, l'arrivée de Salt sur le marché du réseau fixe n'a suscité aucun cataclysme, malgré une offre très concurrentielle. "Nos chiffres dans les activités internet et TV restent très bons", a souligné le directeur général (CEO) Olaf Swantee à AWP.OBJECTIFS CONFIRMÉSLes objectifs pour l'ensemble de l'année ont été confirmées, à savoir des ventes entre 1830 et 1870 millions, un Ebitda ajusté entre 580 et 595 millions. Les dépenses d'investissement en capital sont attendues entre 283 et 323 millions. Si les objectifs sont atteints, Sunrise prévoit de verser un dividende compris entre 4,15 et 4,25 par titre.Dans une téléconférence, Sunrise a insisté sur sa volonté de continuer à faire cavalier seul. L'idée d'une fusion avec son concurrent UPC a été dûment rejetée. "Il n'y a pas de discussion avec la maison mère d'UPC Liberty Global", a indiqué M. Swantee.Les échos des analystes sont unanimes quant à la solide performance sur les trois premiers mois de l'année. Sunrise profite de gagner des parts de marché pour investir et soutenir sa croissance. Si l'arrivée de Salt dans le réseau fixe semble avoir eu pour l'instant qu'un impact limité, l'environnement reste malgré tout fortement concurrentiel.Morgan Stanley souligne que les objectifs 2018 pourraient s'avérer retenus face aux bons résultats du premier trimestre. Les analystes insistent également sur la hausse de 4 à 6% du dividende projetée d'ici 2018/2020.A la Bourse suisse, le titre Sunrise a progressé de 0,3% à 79,25 francs, à contre-courant de la moyenne du marché (SPI) qui a reculé de 0,52%.ol/fr(AWP / 03.05.2018 17h39)