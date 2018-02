Sunrise profite de rumeurs sur un rachat par Liberty Global (UPC)

Zurich (awp) - Les actions Sunrise étaient recherchées lundi en début de séance et avaient inscrit un plus haut historique. La presse du weekend s'est faite l'écho d'un possible intérêt de Liberty Global, la maison-mère d'UPC, pour l'acquisition d'un opérateur de téléphonie mobile en Suisse. Entreraient en ligne de compte les numéros deux et trois du marché derrière Swisscom, Sunrise et Salt.A 9h30, l'action Sunrise gagnait 0,2% à 94,75 CHF, dans un SPI en baisse de 0,13%. Auparavant, elle avait inscrit un nouveau plus haut historique à 97,40 CHF. Ces deux dernières semaines, le titre a gagné un bon 10 CHF.Un manager de Liberty Global, cité dans la SonntagsZeitung, a affirmé que l'argent serait bientôt disponible pour racheter les numéros deux ou trois du marché suisse de la téléphonie mobile. Le fait qu'UPC a décidé d'abandonner le réseau mobile de Salt au profit de celui de Swisscom dès 2019 n'empêcherait pas une acquisitions, car le deal avec le géant bleu n'est pas exclusif.Les déclarations du responsables de Liberty Global ont de quoi surprendre un peu car UPC a vendu l'an dernier UPC Autriche pour 1,9 mrd EUR à Deutsche Telekom. A l'époque, la maison-mère avait dû démentir une intention de se séparer d'UPC Suisse aussi.La semaine passée, le Financial Times a affirmé dans un article que Liberty Global veut entièrement remanier ses affaires en Europe. Celles-ci sont dans l'ensemble trop largement étayées. Les sociétés nationales en Allemagne, en Roumanie, en Hongrie et en République tchèque devraient être vendues à Vodafone, avait indiqué le journal britannique.Contacté par AWP, Sunrise a refusé de faire un commentaire.kw/cf/rp/jh(AWP / 19.02.2018 09h49)