Sunrise voit son bénéfice net progresser sur les trois premiers mois

Zurich (awp) - Sunrise a enregistré un bénéfice net en hausse de 30% à 17 millions de francs sur les trois premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires a également progressé, porté par la croissance de la clientèle, a souligné le spécialiste des télécommunications jeudi. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été confirmées.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 2,7% à 140 millions, en tenant compte de la vente des antennes.Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4% à 458 millions. La téléphonie mobile et l'internet fixe ont enregistré des chiffres d'affaires en nette hausse de respectivement 8,5% à 302 millions et 17,2% à 67 millions. Par contre, la téléphonie fixe a vu ses ventes se replier de 6,1% à 89 millions.L'activité services a généré des recettes en hausse de 3,0% à 363 millions.Le nombre de clients a solidement progressé en comparaison annuelle de 7,3% à 1,63 millions, notamment grâce aux segments Mobile Pospaid (+7,6%), Internet (+11,6%) et TV (+25,7%).Les résultats dépassent les prévisions du consensus AWP. Ce dernier tablait sur un bénéfice net de 12 millions, un Ebitda ajusté de 137 millions et des ventes de 434 millions. La marge Ebitda était attendue à 31,7%.Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été confirmées, à savoir des ventes entre 1830 et 1870 millions, un Ebitda ajusté entre 580 et 595 millions. Les dépenses d'investissement en capital sont attendues entre 283 et 323 millions. Si les objectifs sont atteint, Sunrise prévoit de verser un dividende compris entre 4,15 et 4,25 par titre.ol/fr(AWP / 03.05.2018 07h17)