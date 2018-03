Sunrise voit son bénéfice s'envoler en 2017 grâce à la vente d'antennes

(ajoute nombre de clients, endettement et déclarations CEO)Zurich (awp) - La vente d'un portefeuille d'antennes a permis à Sunrise de doper son bénéfice net en 2017. Les recettes ont en revanche subi un recul, en raison des frais de terminaison mobile (MTR) en Suisse. Le groupe de télécommunications propose un relèvement du dividende. Des nouveaux objectifs de rentabilité et de recettes sont fixés pour 2018.Sunrise a finalisé en août la vente d'une grande partie de ses antennes-relais. Le groupe s'est séparé de 2239 mâts sur un total de 3600, pour un prix de 500 mio CHF.Suite à cette opération, le bénéfice net a été multiplié presque par six sur douze mois à 505 mio CHF, indique la société zurichoise jeudi. Cette performance a poussé le conseil d'administration à relever le dividende de 20% à 4,00 CHF par action.Les gains retirés de la vente d'antennes a également permis de réduire l'endettement à 1,15 mrd CHF, contre 1,66 mrd douze mois auparavant."L'année 2017 s'est caractérisée par l'accélération de notre dynamique client, la stabilisation de nos finances et la réduction de notre dette nette", a affirmé le directeur général (CEO) Olaf Swantee, cité dans le communiqué.LES FRAIS PÈSENTLe résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de la cession des antennes s'est érodé de 1,6% à 601 mio CHF. Un recul est également enregistré pour le chiffre d'affaires, en baisse de 2,2% à 1,85 mrd. Cette péjoration était attendue. Les MTR ont plombé les recettes à hauteur de 13 mio, précise le communiqué.Le chiffres publiés par Sunrise sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes sollicités par AWP.Les trois grands opérateurs helvétique Swisscom, Sunrise et Salt se sont accordés en 2016 sur une baisse des frais de terminaison mobile, avec une entrée en vigueur l'année dernière. Les MTR sont facturés entre opérateurs pour l'utilisation de leur réseau.Dans les services mobiles, principale source de revenus, cela s'est traduit par un recul du chiffre d'affaires de 2,6% à 1,26 mrd. Apuré de cet effet, les recettes ont quasiment stagné (+0,8%). La téléphonie fixe accuse une baisse marquée du chiffre d'affaires, alors que l'internet fixe a le vent en poupe.En raison de la vente des antennes, Sunrise dépensera par ailleurs 20 mio CHF par année au titre des frais de service de réseau.Dans son communiqué, le groupe revendique une croissance accélérée de la clientèle, notamment commerciale. Dans le segment mobile, le nombre d'abonnés ("postpaid") s'est étoffé de 7,3% à 1,5 mio de clients. Pour les offres prépayées, l'érosion s'est poursuivie avec une contraction de 10,2% à 842'000 clients.L'évolution demeure favorable sur le réseau fixe, plus particulièrement pour les offres télévisées, dont le nombre de clients a grossi d'un tiers à 163'000. Les packs internet suivent également une courbe favorable (+13,6% à 372'000), supérieure à celle des offres voix aux particuliers (+5,8%).Pour 2018, le groupe prévoit de dégager un Ebitda ajusté compris entre 580 mio et 595 mio CHF et un chiffre d'affaires entre 1,83 mio et 1,87 mio. L'Ebitda ajusté tient compte des frais supplémentaires de service de réseau.fr/al(AWP / 01.03.2018 09h00)