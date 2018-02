Super Mario bientôt à l'affiche d'un film d'animation

NINTENDO

Tokyo - Super Mario, personnage de Nintendo devenu une icône mondiale du jeu vidéo, se prépare à faire le grand saut dans l'univers du film d'animation, a annoncé jeudi le groupe japonais.Shigeru Miyamoto, créateur emblématique de la saga du plombier moustachu Super Mario Bros, travaille actuellement à ce projet en collaboration avec Chris Meledandri, fondateur et président du studio américain Illumination Entertainment, connu entre autres pour la série à succès "Moi, moche et méchant" ou la production "Comme des bêtes"."Les gens m'avaient dit que faire un jeu et faire un film étaient deux choses similaires, mais c'est complètement différent", a raconté M. Miyamoto à l'occasion d'une conférence de presse à Tokyo."L'un est interactif et l'autre est une expérience passive", a poursuivi le créateur, qui a lui-même déjà réalisé des courts métrages."Je m'entends bien" avec Chris Meledandri, "un producteur expérimenté", a-t-il dit. "Mais cela a pris deux ans entre le moment où on a décidé de travailler ensemble et l'annonce officielle".Le projet est bien avancé, mais la date de sortie n'a pas encore été décidée. "Nous avons discuté du scénario à de nombreuses reprises et nous avons bien progressé tous les deux", a assuré Shigeru Miyamoto.Le film sera co-financé par Nintendo et Universal Pictures.Cette annonce a été faite au lendemain de la publication par la firme de Kyoto de solides résultats trimestriels grâce au succès de sa nouvelle console Switch, semi-portable semi-fixe, et des jeux associés avec en vedette Super Mario Odyssey, qui s'est vendu à plus de neuf millions d'exemplaires depuis ses débuts en octobre.Nintendo a aussi lancé récemment des applications pour mobiles après avoir été longtemps réticent à franchir le pas. La diversification vers l'animation vise de la même façon à promouvoir davantage ses personnages vedettes et attirer de nouveaux joueurs.Super Mario avait fait l'objet d'un film à Hollywood en 1993, mais il avait rencontré un succès très limité au box-office.mis-anb/spi(©AFP / 01 février 2018 09h22)