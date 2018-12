Sur internet, les usages des Français stagnent, sauf pour la santé

Paris - Le nombre de Français utilisant internet, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des achats ou des démarches administratives, n'a pas progressé entre 2017 et 2018, exceptées les recherches liées à la santé, selon le baromètre du numérique publié lundi.L'étude, réalisée par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence du numérique dresse un panorama annuel des habitudes des Français en termes d'usage numérique.Or, pour la majorité des usages, les pratiques ne progressent plus: que ce soient les achats en ligne, les réseaux sociaux ou les démarches administratives, les hausses et baisses observées dans ce baromètre sont dans la marge d'erreur.Certains usages montrent même des spécificités liées à l'âge, telles que les réseaux sociaux, qui voient le nombre d'utilisateurs de plus de 40 ans augmenter quand les plus jeunes semblent les abandonner."C'est une évolution intéressante de l'usage des réseaux sociaux", a souligné le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi, lors de la présentation du baromètre, "mais la question est surprenante et mériterait qu'on la creuse. Certains par exemple ne voient pas Snapchat comme un réseau social ou utilisent WhatsApp de la même manière"."On remarque également cette stagnation dans les achats en ligne, qui ne progressent plus en nombre, quelle que soit la tranche d'âge. En revanche, la fréquence des achats augmente chez ceux qui achètent en ligne", détaille-t-on au CGE.Seule exception à cette tendance à la stagnation, les recherches liées à la santé (+9 points en 2018) où le numérique est vu comme un réel outil par une majorité de Français: ils sont 50% à chercher des informations sur leur santé ou celle d'un proche avec internet et 63% sont prêts à utiliser le web pour contrôler leur état de santé et transmettre des informations à leur médecin.Parmi les préoccupations des personnes interrogées expliquant la stagnation des usages, la sécurité des données prend le pas sur toute autre considération, une inquiétude que l'entrée en vigueur du Réglement général de protection des données (RGPD) n'a globalement pas calmé."La sécurité est la première source d'inquiétude", concède M. Mahjoubi, "et il faut des réponses fermes et fortes. La première c'est le RGPD, qui est entré en application il y a quelques mois seulement. Les Etats généraux sur la régulation numérique sont une autre forme de réponse, nous allons légiférer sur le sujet en 2019".- Le smartphone, champions d'internet -Le baromètre s'est aussi penché sur la manière dont les Français accèdent à l'internet.Pour la première fois le smartphone arrive largement en tête des outils privilégiés pour se connecter, devant l'ordinateur: près d'un Français sur deux (46%) se connecte désormais à internet principalement via son smartphone, contre à peine plus d'un sur trois via un ordinateur (35%).C'est avant tout une question d'âge: les moins de 39 ans privilégient très majoritairement le smartphone pour surfer sur le net, quand l'ordinateur reste l'outil de prédilection des plus de 60 ans.Nouveauté mise en lumière par l'étude, les 40-59 ans sont désormais aussi nombreux à utiliser le smartphone que l'ordinateur comme moyen prioritaire de connexion à internet, alors que l'ordinateur était encore majoritairement utilisé un an plus tôt.Mais l'équipement numérique stagne en France: 94% des personnes interrogées disposent d'un téléphone mobile (comme en 2017) alors que tous les autres types d'équipement (téléphone fixe, ordinateur ou tablette) sont en baisse.De l'autre côté du spectre, 11% de la population continue de ne pas utiliser du tout internet (-1 point par rapport à 2017). Ce sont dans leur quasi totalité des personnes âgées de plus de 40 ans, et pour 40% de plus de 70 ans.Cette enquête a été réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), en face-à-face auprès d'un échantillon de 2.214 personnes représentatives de la population française, âgées de 12 ans et plus, selon la méthode des quotas.(©AFP / 03 décembre 2018 15h31)