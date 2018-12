Sur la défensive face à une concurrence accrue, Free va dévoiler sa nouvelle box

ILIAD

Paris - Le groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free, doit dévoiler mardi une nouvelle box fixe, la Freebox V7, repoussée à plusieurs reprises cette année avec l'espoir de reprendre la main, l'opérateur perdant des abonnés en France.En 2002, Free avait chamboulé le paysage des télécoms en présentant un modèle devenu depuis habituel pour les utilisateurs d'internet: une box permettant d'accéder à la fois à la téléphonie fixe, l'internet et la télévision, une première mondiale à l'époque.Mais depuis, l'opérateur ne s'est plus tant distingué, malgré une box toujours prisée par les technophiles pour les possibilités qu'elle offre notamment en termes de personnalisation du réseau.Surtout, les dernières versions de la Freebox date respectivement de 2010 pour la "Revolution" et 2015 avec la version "mini 4K" reposant sur Android TV, alors que la totalité de ses concurrents ont depuis lancé de nouvelles versions de leurs box respectives.Une longue période qui a suscité beaucoup d'attente dans la communauté, très fidèle, des "Freenautes", ces internautes qui ne jurent que par la marque lancée par Xavier Niel en 1999.La nouvelle box est attendue depuis près de deux ans par ces passionnés, même si Iliad souligne n'avoir jamais donné de date de lancement.Parmi les hypothèses concernant les nouveautés: ADSL accéléré, station de recharge sans fil, sorte de super-télécommande, box mi ADSL-mi 4G ou encore barre de son Devialet intégrée. L'attente est forte et la promesse par M. Niel d'une nouvelle "révolution" n'a fait que renforcer les supputations.Mais l'équation n'est pas simple, avait admis mi-mars Xavier Niel, estimant que Free devait "soit inventer un usage de la box qui vous ramène vers la télé, ce qui n'est pas facile, soit apporter des services supplémentaires ou différents".Or pour Iliad, cette nouvelle box est cruciale au moment où Free connaît depuis plusieurs trimestres une fuite d'abonnés tant sur le fixe que sur le mobile, compensée pour l'heure dans les résultats par la migration vers la fibre, nettement plus rémunératrice, et surtout le très bon démarrage du groupe en Italie.Début septembre, le groupe avait même dû revoir certains de ses objectifs rentabilité à la baisse, reconnaissant alors "des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de nos ambitions".Dans un marché extrêmement concurrentiel, Free doit subir désormais les assauts des autres opérateurs, en particulier SFR sur le mobile, sur lequel l'opérateur propriété de Patrick Drahi s'est lancé à la reconquête des abonnés perdus, et de Bouygues Telecom sur le fixe, secteur sur lequel la filiale du groupe Bouygues est parti avec du retard sur ses concurrents.Or, les indicateurs sur le fixe sont particulièrement surveillés par les investisseurs, dans la mesure où le groupe y dégage l'essentiel de sa marge. En mars 2018, la baisse de rentabilité dans la téléphonie fixe avait été sanctionnée par les marchés, le titre Iliad perdant plus de 7% sur la séance.Le groupe a cherché à rassurer les marchés en changeant sa stratégie commerciale, tant sur le fixe que sur le mobile, et en revoyant sa gouvernance, avec l'arrivée fin mai de Thomas Reynaud au poste de directeur général en lieu et place de Maxime Lombardini, nommé président du conseil d'administration.els/ef/LyS(©AFP / 04 décembre 2018 04h01)