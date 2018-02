Sur ricardo.ch, les ventes de montres et de sacs de luxe d'occasion augmentent de 20% par an

Classement



Mot-clé



Nombre de requêtes



1



Louis Vuitton



120'011



2



Rolex



64'516



3



Chanel



49'506



4



Gucci



48'059



5



Hermès



43'297





Zoug, le 12 Février 2018 - Un coup d'oeil sur les recherches les plus fréquentes et les chiffres de vente de ricardo.ch permet de constater l'essor considérable des sacs à main, accessoires et montres de grandes marques appartenant à la gamme de prix supérieure. «Louis Vuitton» reste depuis de nombreuses années le numéro 1 incontesté des termes de recherche. Pour les montres de luxe, une analyse révèle que le nombre d'articles vendus avec succès a augmenté de 20% par rapport à l'année précédente. Actuellement, 27 montres de luxe sont vendues en moyenne par jour sur le comptoir virtuel de ricardo.ch. La marque «Rolex» est la plus recherchée, mais les modèles de la marque de montres «Omega» ont été les plus vendus.Depuis des années, «Louis Vuitton» est le terme de recherche le plus populaire. L'année dernière, cette marque de luxe française a généré pas moins de 120'000 recherches. «Le prix moins élevé des sacs et des accessoires d'occasion de Louis Vuitton, Gucci, Hermès et d'autres marques de luxe constitue assurément un critère d'achat décisif pour nos membres», constate Valérie Gryson, directrice marketing de ricardo.ch. «A cela s'ajoute le fait que ricardo.ch propose de plus en plus de modèles rares ou en rupture de stock qui ne sont plus disponibles dans les magasins officiels.»Roman Brawand a de nombreuses années d'expérience dans le commerce des sacs de luxe avec sa boutique «Secondhandbags.ch» à Zurich et en ligne sur ricardo.ch. Il confirme la demande effrénée de sacs de luxe d'occasion: «De plus en plus de femmes recherchent des modèles d'anciennes collections ou tentent d'obtenir le sac dont elles rêvent depuis si longtemps à un prix plus avantageux en seconde main. Les clientes proviennent de toutes les couches sociales, mais elles ont tendance à être de plus en plus jeunes.»L'étude réalisée par ricardo.ch sur les montres de luxe a démontré que «Rolex» est la championne incontestée des requêtes de recherche. L'année dernière, la prestigieuse marque suisse a fait l'objet de 64'000 demandes de recherche. Il est cependant intéressant de voir que les bestsellers ne sont pas les modèles de Rolex, mais les montres de la marque Omega. En 2017, 10'360 articles au total ont été vendus dans toute la sous-catégorie «montres de luxe» sur ricardo.ch, ce qui représente une croissance de 20% par rapport à l'année précédente.Pour acheter des montres de luxe, les clientes et clients sont disposés à dépenser toujours plus pour obtenir leur pièce préférée. Si en 2015 le prix de vente moyen dans la catégorie des montres de luxe était encore de CHF 1'269.-, ce montant a augmenté de 13% en 2017 pour passer à CHF 1'436.-.Valérie Gryson nous dévoile les articles luxe les plus convoités l'année dernière: «En 2017, le sac à main le plus cher à avoir changé de propriétaire sur ricardo.ch était un Birkin neuf de Hermès au prix de CHF 14'000.-. Un achat chez Hermès peut impliquer des délais d'attente pouvant aller jusqu'à deux ans. Pour les montres, c'est une Audemars Piguet qui a été vendue au prix de CHF 100'000.- . Ces «bonnes affaires» restent cependant une exception chez ricardo.ch», ajoute Valérie Gryson avec un clin d'oeil.Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia+41 44 248 41 94, simon.marquard@tamedia.ch ricardo.ch a été créé en novembre 1999 à Baar (ZG). Ces 18 dernières années, ricardo.ch est devenu l'une des marques les plus fortes du marché en ligne en Suisse. Avec plus de 3 millions de membres inscrits, ricardo.ch est le leader incontesté du e-commerce en Suisse. Depuis 2015, le groupe Ricardo appartient au groupe de médias suisse Tamedia. tensid.ch / 12.02.2018 10h01)