Sur une vidéo, le poseur de bombes du Texas dit qu'il n'a aucun remords

Chicago - L'homme qui a commis une série d'attentats au colis piégé au Texas puis s'est suicidé déclare dans une confession enregistrée qu'il n'a aucun remords et se décrit comme un "psychopathe", a rapporté jeudi un quotidien.Mark Conditt, 23 ans, était recherché pour cinq explosions de colis piégés qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin, la capitale du Texas, et dans sa région. Il est mort mercredi après avoir fait exploser une bombe dans sa voiture alors qu'il allait être arrêté par la police.La police d'Austin a annoncé mercredi soir que le jeune homme avait laissé un enregistrement vidéo qu'elle a présenté comme une "confession". Mais elle n'a pas rendu cet enregistrement public et n'a pas décrit son contenu en détail, se retranchant derrière l'enquête en cours.Selon le principal quotidien d'Austin, l'American-Statesman, qui se réfère à des sources anonymes informées du contenu de cette vidéo de 25 minutes, Mark Conditt y déclare n'avoir aucun remords et projeter d'autres attentats."J'aimerais être désolé mais je ne le suis pas", dit-il d'après le quotidien.Il se décrit comme un "psychopathe", déclare qu'il est perturbé depuis l'enfance, et menace de se faire exploser à l'intérieur d'un restaurant McDonald's s'il pense être sur le point d'être arrêté, selon l'American-Statesman.La police d'Austin, sollicitée pour un commentaire sur l'article du journal, n'a pas réagi immédiatement.Les enquêteurs tentent toujours de déterminer le motif des attentats et d'établir si Conditt avait des complices.Les premières victimes étaient noires ou hispaniques, ce qui avait fait soupçonner un acte raciste. Mais la quatrième explosion dimanche soir a blessé deux hommes blancs, faisant pencher la police pour des cibles aléatoires.La dernière bombe a explosé mardi avant l'aube dans un centre de tri de FedEx près de San Antonio. Une employée a été légèrement blessée.Une sixième bombe artisanale, qui n'a pas explosé, a été trouvée dans le secteur.La police, qui a interrogé deux colocataires de Mark Conditt, a remis le deuxième en liberté jeudi. Le premier l'avait été mercredi. La police a indiqué qu'aucun des deux n'avait été placé en état d'arrestation.Les enquêteurs s'efforcent également de déterminer comment Conditt, décrit comme un jeune homme au chômage qui n'avait pas achevé ses études secondaires, a appris à fabriquer ses bombes, qui selon la police étaient d'une conception sophistiquée.Le chef de la police d'Austin, Brian Manley, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi soir que Conditt ne révélait pas les motifs de ses actes dans sa confession enregistrée, mais qu'il y décrivait avec précision la totalité des colis piégés."Dans cet enregistrement, le suspect décrit les six bombes qu'il a fabriquées avec un niveau de détails tel qu'il spécifie clairement les différences entre les six bombes", a dit M. Manley.Les attentats, qui ont commencé le 2 mars, ont terrorisé pendant trois semaines Austin, une ville de près d'un million d'habitants. Des centaines de membres des forces de l'ordre fédérales et texanes ont mené une longue chasse à l'homme pour arrêter leur auteur.(©AFP / 23 mars 2018 01h27)