La Bourse de New York reculait à l'ouverture vendredi, les investisseurs se plaçant en retrait alors que les Etats-Unis et la Chine reprennent vendredi leurs délicates négociations commerciales: le Dow Jones baissait de 0,04% et le Nasdaq de 0,24%.Préoccupée par la hausse des taux d'intérêt et les nombreux éléments d'incertitudes géopolitiques, Wall Street avait terminé dans le rouge jeudi à l'issue d'une séance indécise, le Dow Jones perdant 0,22% et le Nasdaq 0,21%.(©AFP / 18 mai 2018 15h39)