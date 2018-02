Swatch et Richemont recherchées après les exportations horlogères

Zurich (awp) - Les valeurs du luxe Swatch et Richemont ont entamé la séance de mardi sur une note positive. Elles profitent de la bonne demande de montres, en particulier en Asie, ce qui a permis aux exportations horlogères de monter de 12,6% en janvier, en rythme annuel.A 9h50, la porteur Swatch gagnait 1,4% à 413,70 CHF et la nominative Richemont 0,8% à 85,24 CHF. Le SMI prenait dans le même temps 0,29%. Depuis le début de l'année, Swatch a nettement surperformé le marché: alors que le SMI a perdu près de 5%, la porteur de l'horloger biennois a gagné un bon 4%.L'horlogerie a connu un solide début d'année, a commenté Patrik Schwendimann, de la BC de Zurich. Le volume des exportations en janvier a dépassé ses attentes de 9,5%. La bonne surprise provient surtout de l'évolution positive en Asie, où les exportations ont bondi de 44% en Chine continentale.René Weber, de Vontobel, parle aussi d'un bon début d'année avec des exportations horlogères supérieures à ses attentes en janvier. Il souligne aussi la forte progression des ventes en Chine continentale, ce qui a placé ce pays au deuxième rang des plus gros débouchés de l'horlogerie suisse, derrière Hong Kong.La forte croissance en Asie peut s'expliquer par le début tardif des fêtes du Nouvel An chinois. Celles-ci avaient commencé fin janvier l'an dernier, contre mi-février seulement cette année. Cela semble avoir profité aux horlogers suisses.mk/rw/rp/fr(AWP / 20.02.2018 10h12)