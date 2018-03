Swatch: l'accélération de la croissance se poursuit en 2018 (CEO)

(dépêche actualisée avec cours de clôture)Bienne (awp) - Le groupe horloger Swatch anticipe une croissance de son chiffre d'affaires en 2018. "Après une accélération des affaires au deuxième semestre 2017, et au 4e trimestre en particulier, nous avons aussi très bien entamé la nouvelle année", a déclaré le directeur général Nick Hayek lors de la conférence de presse tenue mercredi à Bienne.Au cours des mois de janvier et février, cette tendance positive a également été observée. "Jusqu'ici le mois de mars a aussi bien évolué", a poursuivi le patron tout en ajoutant que rien ne laissait présager pour le moment un changement de dynamique les prochains mois. "L'ambiance est bonne sur le marché et nos produits sont bons", a affirmé le fils du fondateur du groupe biennois.Pour doper les ventes du groupe, la filiale Tissot compte bientôt lancer une montre "intelligente" dont le prix oscillera entre 400 et 1000 CHF, a annoncé le patron. M. Hayek a cependant réfuté le fait que les "smartwatchs", celle d'Apple en particulier, auraient concurrencé les garde-temps du premier groupe horloger mondial."C'est tout le contraire. Aux Etats-Unis, les ventes du segment d'entrée et du milieu de gamme ont avancé", a soutenu celui qui occupe aussi un poste d'administrateur au conseil d'administration de Swatch. Le garde-temps lancé par la marque californienne aurait redonné l'envie aux gens de porter quelque chose à leur poignet.Le groupe Swatch a étoffé ses revenus de près de 6% à 7,96 mrd CHF l'an dernier. La rentabilité a progressé de manière plus que proportionnelle pour l'horloger biennois, dont le bénéfice net a rebondi de 27,3% pour atteindre 755 mio CHF.Ces annonces n'ont pas suscité l'enthousiasme des investisseurs. La porteur Swatch a bouclé la séance en baisse de 2,4% à 392,10 CHF, avant-dernier d'un SMI en recul de 0,13%. Le concurrent Richemont a pour sa part cédé 1,1%.mk/tp/lk/rp/ats(AWP / 14.03.2018 17h38)