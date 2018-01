Swatch recherché après ses résultats annuels

Zurich (awp) - Swatch prenait de la hauteur mardi matin à la Bourse suisse. Les résultats opérationnels délivrés par l'horloger l'an dernier se sont inscrits dans le haut des attentes des analystes. L'évolution des ventes, sans concrétiser les perspectives largement considérées comme ambitieuses de la direction, a dépassé tous les pronostics. Les responsables conservent leur inébranlable optimisme et revendiquent une excellente entame d'année en 2018.A 10h14, la porteur Swatch s'enrobait de 2,6% à 413,90 CHF, en tête d'un SMI en hausse de 0,29%. L'action du concurrent Richemont suivait à quelque distance, s'appréciant de 1,7% à 90,10 CHF.L'administration fédérale des Douanes (AFD) ayant confirmé une reprise des exportations horlogères en 2017, la performance du groupe biennois ne constituera pas l'unique catalyseur pour la séance du jour.Les observateurs saluent unanimement l'accélération de la demande dont a bénéficié Swatch sur la seconde moitié de l'exercice.UBS salue ainsi une croissance organique inespérée, assortie d'une rentabilité opérationnelle peu ou prou conforme à ses projections. Le niveau des stocks demeure toutefois élevé, nuance la banque aux trois clés. Cette dernière anticipe dans tous les cas une réaction positive des détenteurs de capitaux, Swatch s'échangeant jusqu'ici avec une ristourne de quelque 8% sur ses concurrents. La recommandation à l'achat demeure de mise, tout comme l'objectif de cours de 460 CHF.La volée de chiffres présentée s'avère robuste et le dividende offert aux actionnaires est plus généreux qu'escompté, constate de son côté Julius Bär.A la recherche de la petite bête, Baader Helvea note que l'unique cheveux flottant à la surface du potage servi par Swatch provient de la rentabilité, marginalement moindre qu'escompté. Le courtier genevois n'en applaudit pas moins la performance d'ensemble, mais campe sur la recommandation "hold" et l'objectif de 422 CHF.Morgan Stanley s'attarde pour sa part sur la large base sur laquelle a reposé la croissance de Swatch l'an dernier, aussi bien en termes de marques que de gammes de prix. Dans l'attente d'explications détaillées de la direction en début d'après-midi, le mastodonte bancaire américain conserve la recommandation "equal-weight" et l'objectif de 415 CHF.Swatch a indéniablement conquis de nouvelles parts de marché selon Vontobel, qui s'apprête à revoir marginalement ses projections de croissance pour l'année en cours à la hausse. La banque privée maintient néanmoins la recommandation "hold", comme l'objectif de 370 CHF.Plus optimiste, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) articule - une fois n'est pas coutume - une juste valorisation du titre à 470 CHF d'ici la fin de l'année. L'établissement zurichois juge les attentes de croissance et de rentabilité par trop modestes sur 2018 et reconduit la recommandation "surpondérer".jh/ol/lk/al(AWP / 30.01.2018 10h17)