Swica améliore les recettes de primes et le bénéfice en 2017

Zurich (awp) - L'assureur maladie Swica a amélioré ses recettes de primes et son bénéfice l'année dernière, a-t-il annoncé vendredi. La société winterthouroise a également fait état d'un nombre plus élevé de nouveaux assurés.Les volumes de primes ont augmenté de 7,8% à 4,3 milliards de francs, tandis les prestations ont augmenté de seulement 3,6% à 3,67 milliards, a détaillé Swica dans un communiqué. Les trois segments assurance de base, complémentaire et accidents ont contribué à cette performance.Le ratio combiné du groupe, qui mesure le rapport entre les entrées de primes et les prestations versées aux assurés, s'est amélioré de 1,7 point de pourcentage à 97,1%. Dans l'assurance maladie obligatoire (Lamal), le ratio s'est également amélioré de 1,5 point à 98,8%.Le bénéfice net s'est amélioré de 18% à 94,1 millions de francs, tandis que les fonds propres ont bondi de 14,1% à 763,9 millions.L'assureur a gagné au total 7,8% de clients en plus à 1,4 millions d'assurés.yr/ra/al/lk(AWP / 20.04.2018 10h20)