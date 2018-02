Swiss Life améliore sa rentabilité annuelle et récompense ses actionnaires

Zurich (awp) - L'assureur Swiss Life a amélioré ses résultats l'année dernière, profitant notamment d'une meilleure rentabilité obtenue par une baisse des charges. Le groupe zurichois n'a pas émis de prévision pour le nouvel exercice, mais va gâter ses actionnaires avec un dividende plus élevé.Les primes émises ont augmenté de 6,9% à 18,6 mrd CHF, tandis que les charges se sont contractées de près de 6% à 17,3 mrd. Au niveau de la rentabilité, le bénéfice d'exploitation (Ebit) a progressé de 6,1% à 1,5 mrd et le profit net a pris 9,4% à 1,0 mrd, a détaillé Swiss Life dans son rapport annuel.Ces deux derniers chiffres clés sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP, tandis que le dividende de 13,50 CHF est supérieur de 20 centimes aux attentes du marché.Concernant son programme de réduction des coûts "Swiss Life 2018", le groupe a affirmé avoir atteint avec un an d'avance ses objectifs en matière de frais et commissions, de valeur des affaires nouvelles et de transfert de liquidités à la holding.al/ol(AWP / 27.02.2018 07h26)