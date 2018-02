Swiss Life améliore sa rentabilité annuelle et récompense ses actionnaires

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - L'assureur Swiss Life a amélioré ses résultats l'année dernière, profitant notamment d'une meilleure rentabilité obtenue grâce à une baisse des charges. Le groupe zurichois, sous enquête des autorités américaines, n'a pas émis de prévision pour le nouvel exercice, mais va gâter ses actionnaires avec un dividende plus élevé."Toutes les unités ont connu un développement positif et ont accru leur contribution au résultat. Ces bons résultats sont largement dus aux activités reposant sur le versement de frais et de commissions", a indiqué mardi le directeur général (CEO) Patrick Frost, cité dans un communiqué.Les primes émises ont augmenté de 6,9% à 18,6 mrd CHF, tandis que les charges se sont contractées de près de 6% à 17,3 mrd. Au niveau de la rentabilité, le bénéfice d'exploitation (Ebit) a progressé de 6,1% à 1,5 mrd et le profit net a pris 9,4% à 1,0 mrd, a détaillé Swiss Life dans son rapport annuel.Ces deux derniers chiffres clés sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP, tandis que le dividende de 13,50 CHF est supérieur de 20 centimes aux attentes du marché.Par répartition géographique, le groupe a amélioré de 2% le résultat en Suisse, son marché historique. En France, le résultat a progressé de 5% et l'Allemagne a enregistré un bond de 19% grâce notamment à un apport exceptionnel de 17 mio EUR. Les autres activités à l'international ont progressé de 12%.Concernant le programme de réduction des coûts "Swiss Life 2018", le patron a affirmé être "à temps ou en avance pour tous les objectifs" en matière de frais et commissions, de valeur des affaires nouvelles - qui ont progressé de 18% à 351 mio CHF - et de transfert de liquidités à la holding. Sur les 100 mio d'économies ciblées, 86 mio ont été réalisées, a précisé le CEO lors d'une conférence de presse téléphonique.Le spécialiste de l'assurance vie cible un rendement des fonds propres corrigé des gains en capital non réalisés entre 8% et 10%. Concernant les versements de liquidité ciblés de 1,5 mrd CHF, environ 80% ont été transférés. Swiss Life veut fixer de nouveaux objectifs fin novembre.L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS DU DOJLe groupe se trouve dans le viseur du Département de la justice (DoJ) des Etats-Unis au sujet de ses activités transfrontalières avec des clients américains. Washington examine si ces derniers auraient eu recours à des produits d'assurance-vie complexes pour se soustraire à leurs obligations fiscales. L'assureur a été contacté en septembre par le DoJ.Ce mardi, M. Frost a indiqué que les négociations avec le DoJ se trouvaient encore "à un stade très précoce"."Les résultats semblent très solides du côté de l'assurance vie, avec une hausse de 6% du bénéfice opérationnel malgré une nouvelle hausse des contributions aux réserves et un résultat des placements inférieur aux prévisions", ont souligné les spécialistes de Vontobel dans une note.Pour Baader Helvea, le groupe "continue de profiter d'une bonne tendance au niveau des recettes, grâce à une croissance saine des commissions et services". Le courtier a également souligné dans un commentaire que Swiss Life était en bonne voie avec son programme d'économie.Les investisseurs ont également apprécié ces nouvelles, propulsant le titre dans le peloton de tête du SMI. L'action a terminé en hausse de 0,8% à 344,80 CHF, dans un SMI en baisse de 0,37%.al/ol(AWP / 27.02.2018 17h58)