Swiss Life augmente son bénéfice net de 9%

Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life : Le résultat de l'exercice 2017 s'inscrit dans la lignée de nos bons résultats des dernières années. Toutes les unités ont connu un développement positif et ont accru leur contribution au résultat. Ces bons résultats sont largement dus aux activités reposant sur le versement de frais et de commissions. Ces éléments ainsi que la hausse réjouissante de la valeur des affaires nouvelles soulignent que nous sommes en très bonne voie avec le développement de notre modèle commercial : nous sommes à temps ou en avance pour tous les objectifs de 'Swiss Life 2018'.

Résultat en hausse dans toutes les unités

En 2017, le groupe Swiss Life a augmenté son bénéfice net, de 926 à 1013 millions de francs. Cela correspond à une progression de 9%. Le bénéfice d'exploitation corrigé a gagné 5% et s'est établi à 1475 millions de francs. Le résultat d'épargne s'est monté à 817 millions de francs (exercice précédent : 808 millions de francs) ; le résultat de risque, avec 389 millions de francs, a quasiment atteint son niveau de l'exercice précédent (391 millions de francs). Le résultat lié aux frais et commissions a enregistré une croissance réjouissante de 11%, à 442 millions de francs (exercice précédent : 399 millions de francs). Avec une année d'avance déjà, Swiss Life a donc atteint la fourchette visée de 400 à 450 millions de francs.

Dans les affaires d'assurance, Swiss Life a réalisé des produits directs des placements stables à 4,3 milliards de francs. Cela correspond à un rendement direct des placements de 2,8% (exercice précédent : 3,0%). Fin 2017, le rendement net des placements s'établissait à 2,5% (exercice précédent : 3,3%).

Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a augmenté son résultat de 2%, à 829 millions de francs. Le résultat d'épargne a atteint 550 millions de francs (exercice précédent : 532 millions de francs). Le résultat de risque s'est monté à 251 millions de francs (exercice précédent : 253 millions de francs), et le résultat lié aux frais et commissions, à 14 millions de francs (exercice précédent : 12 millions de francs). En France, Swiss Life a augmenté son résultat de 5%, à 235 millions d'euros. Le résultat lié aux frais et commissions a enregistré une très forte progression, passant de 39 à 60 millions d'euros. Le résultat d'épargne et le résultat de risque sont restés quasiment stables. L'Allemagne a contribué au résultat à hauteur de 137 millions d'euros, soit 19% de plus que l'année précédente. Cette augmentation du résultat comporte un effet exceptionnel (17 millions d'euros) et se base en outre sur un meilleur résultat lié aux frais. Le résultat lié aux frais et commissions est resté constant à 57 millions d'euros. Swiss Life International présente un résultat sectoriel de 46 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance de 12%. Swiss Life Asset Managers a augmenté son résultat sectoriel de 6% à 258 millions de francs, avec une contribution des affaires avec les clients tiers en hausse de 8%.

Hausse des revenus issus de frais et commissions, croissance des actifs sous gestion

En monnaie locale, le groupe Swiss Life a pu accroÎtre ses revenus issus de frais et commissions de 8% à 1480 millions de francs. Cette croissance est due aux plus fortes contributions des produits et services tiers et propres à l'entreprise (+12%), de Swiss Life Asset Managers (+8%) et des canaux de conseil propres à Swiss Life (+4%). En monnaie locale, Swiss Life affiche en 2017 des primes de 18,6 milliards de francs, en hausse de 6% malgré l'accent maintenu sur la profitabilité. Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 4% en monnaie locale.

Swiss Life Suisse a réalisé des recettes de primes de 9,3 milliards de francs. Le recul de 6% est essentiellement dû aux affaires avec la clientèle Entreprises, dont l'orientation a été maintenue sur l'efficience du capital. A 230 millions de francs, les revenus issus de frais et commissions ont pratiquement atteint leur niveau de l'exercice précédent (233 millions de francs). Le volume des primes de Swiss Life France a progressé de 15%, pour atteindre 4,8 milliards d'euros. Cette croissance est portée par l'assurance vie avec une part d'unités de compte qui progresse encore pour atteindre 52% (exercice précédent : 42%). Cette bonne évolution contribue à l'augmentation des revenus issus de frais et commissions qui gagnent 23%, à 272 millions d'euros. En Allemagne, Swiss Life a généré des recettes de primes de 1,2 milliard d'euros, comme l'exercice précédent. Les revenus issus de frais et commissions se sont accrus de 4% à 359 millions d'euros, notamment grâce à la croissance dans les canaux de conseil indépendants. Swiss Life International a fait passer son volume de primes à 2,4 milliards d'euros (exercice précédent : 1,6 milliard d'euros). Grâce à la croissance dans les canaux de conseil indépendants et à des accessoires de primes en hausse, les revenus issus de frais et commissions ont pu augmenter, de 195 à 202 millions d'euros.

Au 31 décembre 2017, Swiss Life Asset Managers gérait au total pour 224 milliards de francs d'actifs (+10%). Dans les affaires de placement pour clients tiers, Swiss Life Asset Managers a engrangé un afflux de nouveaux capitaux nets de 7,1 milliards de francs. Les actifs gérés pour le compte de tiers ont ainsi atteint 61,4 milliards de francs, soit une progression de 24% par rapport à l'exercice précédent.

Programme Swiss Life 2018 : en avance sur les objectifs

Swiss Life est en avance sur les objectifs de Swiss Life 2018 non seulement en termes de résultat lié aux frais et commissions, mais aussi de valeur des affaires nouvelles et de transfert de liquidités à la holding. La valeur des affaires nouvelles a augmenté de 18%, passant de 296 à 351 millions de francs. Malgré un environnement toujours exigeant, la marge des affaires nouvelles a pu être augmentée à 2,5% (exercice précédent : 2,1%) grâce à une gestion rigoureuse des marges et à une nouvelle amélioration de la composition des affaires nouvelles. Le résultat de risque de 389 millions de francs s'inscrit dans la fourchette visée. Swiss Life tient également le cap pour ce qui est des objectifs d'efficience. Le coefficient de rendement dans les affaires d'assurance s'est encore amélioré de 2 points de base, à 0,56%. En 2017, Swiss Life a réalisé un rendement des capitaux propres corrigé de 9,3% (exercice précédent : 9,6%), c'est-à-dire dans la fourchette de 8 à 10% qu'elle visait. Le transfert de liquidités à Swiss Life Holding a augmenté à 625 millions de francs (exercice précédent : 598 millions de francs). Les capitaux propres se sont montés à 15,5 milliards de francs (+13%). Sur la base du modèle interne approuvé sous réserve, Swiss Life table sur un quotient SST de plus de 170% au 1er janvier 2018. Swiss Life dévoilera ses nouveaux objectifs stratégiques le 29 novembre 2018 dans le cadre d'une Journée des investisseurs.

Augmentation du dividende à 13,50 francs par action

Lors de l'assemblée générale du 24 avril 2018, le conseil d'administration proposera aux actionnaires une augmentation du dividende à 13,50 francs par action sous la forme d'une distribution exonérée de l'impôt anticipé à partir de la réserve issue d'apports de capital (exercice précédent : 11,00 francs).

Nomination au conseil d'administration

L'assemblée générale à venir verra le départ de Gerold Bührer (1948), qui se retirera du conseil d'administration de Swiss Life en raison de son âge. Il sera proposé aux actionnaires d'élire le conseiller aux Etats Martin Schmid (1969) au poste désormais vacant. Avec cet avocat ancien conseiller d'Etat des Grisons, Swiss Life intègre à son conseil d'administration une personne très compétente et expérimentée dans les questions touchant au droit des sociétés et à l'économie.

Conférence de presse à l'intention des médias

Une conférence de presse en allemand aura lieu aujourd'hui à 11 heures (HEC) avec Patrick Frost, Group CEO, et Thomas Buess, Group CFO, à l'intention des médias. Elle se tiendra au siège principal de Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, à Zurich.

Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche Best Select . Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo et Mayfair Capital. Il emploie environ 8000 collaborateurs et environ 5000 conseillers financiers licenciés.