Swiss Life en bonne voie pour dépasser ses objectifs stratégiques

(synthèse avec commentaires CFO, analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Swiss Life est en bonne voie pour atteindre, voire dépasser les objectifs stratégiques de son plan triennal "Swiss Life 2018". En plus d'une croissance plus ou moins marquée dans tous ses domaines d'activités au 1er trimestre, l'assureur-vie zurichois a déjà réalisé 90% des économies qu'il compte réaliser d'ici la fin de l'exercice en cours.Le volume total de primes brutes émises se monte à 6,99 milliards de francs, en hausse de 7% en rythme annuel, et de 4% en monnaies locales (ML). La croissance a été portée par les marchés internationaux, alors que le volume d'affaires sur son marché de référence est resté au point mortLes revenus issus de frais et commissions ont poursuivi leur progression, bondissant de 16% (+9% en ML) pour s'établir à 395 millions, indique l'assureur-vie mardi dans un communiqué.La copie rendue par Swiss Life dépasse très nettement les 6,69 milliards attendus en moyenne par les analystes du consensus AWP au niveau des primes brutes.Sur le marché helvétique, les recettes de primes se sont montées à 4,59 milliards de francs, après 4,57 milliards au premier trimestre 2017. En France, le volume d'affaires s'est étoffé de plus d'un quart (+27%) pour atteindre 1,44 milliard, grâce à la bonne performance de l'assurance vie.Le marché allemand a stagné en monnaies locales, mais a connu une croissance de 9% exprimée en francs, à 375 millions. La division International a vu ses recettes de primes augmenter de 18% (+11% en ML) à 582 millions.GESTION D'ACTIFS EN VERVELes revenus de frais et commissions générés par Swiss Life Asset Managers s'inscrivent en hausse de 14% à 152 millions, et ce malgré un léger ralentissement de l'afflux net de capitaux de clients tiers. Au bouclement du trimestre sous revue, les actifs sous gestion se montaient à 63,59 milliards de francs, en hausse de 4%. L'unité de gestion d'actifs a par ailleurs étoffé de 11% à 152 millions ses revenus issus de frais et commissions."Swiss Life est parvenue à poursuivre sa croissance dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions", s'est félicité le directeur général (CEO) de Swiss Life, Patrick Frost, cité dans le communiqué, soulignant que cette augmentation est à mettre au crédit de l'ensemble des divisions.Le groupe anticipe une poursuite de la croissance en France, où il dispose d'un solide réseau de distribution de produits de prévoyance liés à des fonds. La demande pour ce genre de produits devrait rester importante, a expliqué en téléconférence le directeur financier (CFO) Thomas Buess.Sur le front des coûts, des économies de 90 millions de francs, sur les 100 millions visés, ont déjà été réalisées, selon la direction de Swiss Life. Cela permet de dégager des ressources financières notamment pour des investissements et des projets de numérisation, a fait remarquer M. Buess.DOSSIER FISCAL EN SUSPENSInterrogé sur le litige fiscal dans lequel est impliqué l'assureur-vie zurichois aux Etats-Unis dans le cadre de ses activités de gestion de compte/dépôt séparée (insurance wrappers) pour les clients fortunés, le responsable a botté en touche, se contentant d'indiquer que les discussions avec le département américain de la Justice (DoJ) se trouvaient toujours au stade initial.Se refusant à spéculer sur l'issue possible du dossier, il a indiqué ne pas s'attendre "au vu de la situation actuelle à une incidence sur le versement des dividendes".Swiss Life a par ailleurs confirmé son intention poursuivre ses activités d'assurance intégrale, qui couvre notamment la prévoyance professionnelle pour les petites et moyenne entreprises (PME). L'assureur avait indiqué son attachement à ce modèle en avril, lorsque le concurrent Axa avait annoncé son retrait de ce marché.Les analystes ont salué ces chiffres, en particulier la progression réalisée au niveau des frais et commissions. Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), la stagnation des recettes de primes en Suisse constitue même une bonne surprise, après le net recul observé l'année dernière dans les activités d'assurance collective et individuelle.Evoquant la solidité du bilan, les experts se demandent désormais quelle va être son incidence sur la politique d'allocation de capital du groupe, qui devrait être dévoilée en novembre prochain. UBS anticipe d'ores et déjà à une hausse annuelle du dividende de 8% sur la période 2017-22, assortie de programmes de rachat d'actions.Les investisseurs ont également été séduits, à 14h30, la nominative Swiss Life engrangeait 0,8% à 353,30 francs dans des volumes particulièrement élevés, après avoir titillé la barre des 357 francs dans la matinée, alors que le SMI des valeurs vedettes accusait un recul de 0,50%.buc/al/ol/lk(AWP / 08.05.2018 14h44)