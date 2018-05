Swiss Life frôle les 7 milliards au 1er trimestre, timide avancée en Suisse

(ajoute détails par marché, Asset Managers, commentaire CEO)Zurich (awp) - Swiss Life a connu une entame d'année favorable, à la faveur de la croissance sur les marchés internationaux, alors que le volume d'affaires sur son marché de référence est resté au point mort. Forte de ses résultats au premier trimestre, la direction du groupe a bon espoir d'atteindre, voire dépasser, les objectifs stratégiques de son plan triennal "Swiss Life 2018".Le volume total de primes brutes émises se monte à 6,99 milliards de francs, en hausse de 7% en rythme annuel, et de 4% en monnaies locales (ML). Les revenus issus de frais et commissions ont bondi de 16% (+9% en ML) pour s'établir à 395 millions, indique l'assureur-vie mardi dans un communiqué.La copie rendue par Swiss Life dépasse très nettement les 6,69 milliards attendus en moyenne par les analystes du consensus AWP au niveau des primes brutes.Sur le marché helvétique, les recettes de primes se sont montées à 4,59 milliards de francs, après 4,57 milliards au premier trimestre 2017. En France, le volume d'affaires s'est étoffé de plus d'un quart (+27%) pour atteindre 1,44 milliard, grâce à la bonne performance de l'assurance vie.Le marché allemand a stagné en monnaies locales, mais exprimés en francs, il a connu une croissance de 9% à 375 millions. La division International a vu ses recettes de primes augmenter de 18% (+11% en ML) à 582 millions.Les revenus de frais et commissions générés par l'unité Asset Managers s'inscrivent en hausse de 14% à 152 millions, et ce malgré un léger ralentissement de l'afflux net de capitaux de clients tiers. Au bouclement du trimestre sous revue, les actifs sous gestion se montaient à 63,59 milliards de francs, en hausse de 4%."Swiss Life est parvenue à poursuivre sa croissance dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions", s'est félicité le directeur général (CEO) de Swiss Life, Patrick Frost, cité dans le communiqué, soulignant que cette augmentation est à mettre au crédit de l'ensemble des divisions.buc/al/ol(AWP / 08.05.2018 07h52)