Swiss Life place un hybride en deux tranches pour 600 mio CHF

Zurich (awp) - Swiss Life a émis deux emprunts hybrides pour un volume total de 600 mio CHF, sous la direction conjointe d'UBS, Credit Suisse et Deutsche Bank, dont voici les conditions:1ère tranchemontant: 425 mio CHFcoupon: 2,000%, puis 5Y Mid Swap + 184,2 points de baseprix d'émission: 100,000%libération: 22.03.2018durée: illimitée, premier remboursement possible au 25.09.2024rating: A (S&P)no valeur: 40'431'172 (9)cotation: SIX, provisoire dès le 20.03.20182ème tranchemontant: 175 mio CHFcoupon: 2,625%, puis 5Y Mid Swap + 211,3 points de baseprix d'émission: 100,00%libération: 22.03.2018durée: 25.09.2048, premier remboursement possible au 25.09.2028rating: A (S&P)no valeur: 40'699'080 (1)cotation: SIX, provisoire dès le 20.03.2018ra/yr/buc(AWP / 01.03.2018 16h57)