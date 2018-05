Swiss Life toutes voiles dehors après une solide performance trimestrielle

Zurich (awp) - L'action Swiss Life avait les faveurs de la cote mardi, après la publication de volumes d'affaires après les trois premiers mois de l'année nettement supérieurs aux attentes du marché. Toutes les unités de l'assureur vie zurichois ont connu la croissance, même si les recettes de primes ont quasiment stagné sur le marché de référence helvétique. Les analystes saluent en particulier la progression réalisée au niveau des frais et commissions.Vers 10h05, la nominative Swiss Life engrangeait 0,7% à 353 francs après avoir titillé la barre des 357 francs, alors que le SMI des valeurs vedettes accusait un recul de 0,18%. Quelque 86'000 titres avaient changé de main, ce qui correspond à près du double du volume journalier moyen.L'unité de gestion d'actifs continue a générer de nouvelles affaires "remarquablement robustes", écrit Daniel Bischof, de Baader Helvea. Selon l'expert, les chiffres publiées par l'assureur-vie s'illustrent par la croissance des revenus "de haute qualité" issus des commissions.Même son de cloche du côté d'UBS, qui souligne par la plume de son analyste Jonny Urwin la solidité du bilan de Swiss Life et anticipe un dividende de 8% et de nouveaux programmes de rachat d'actions. Credit Suisse salue la croissance des revenus issus des primes (+4% sur un an), qui ont dépassé de 4,5% la moyenne des projections.Georg Marti, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) évoque une performance trimestrielle réjouissante. La stagnation des recettes de primes en Suisse constitue même une bonne surprise, après le net recul observé l'année dernière dans les activités d'assurance collective et individuelle.Les quatre établissements confirment leur recommandation d'achat du titre, avec des objectifs de cours fixés à 405 francs pour Baader Helvea, 385 pour UBS et 380 pour Credit Suisse.La banque JP Morgan applaudit la progression de 16% des frais et commissions en Allemagne, à mettre au crédit de l'embauche de nouveaux conseillers, ainsi que le bond de 30% des activités vie en France. L'analyste Michael Huttner se demande désormais quel va être l'impact de ces chiffres sur le prochain programme triennal du groupe et reste pour le moment à "neutral".buc/al(AWP / 08.05.2018 10h14)