Swiss Life voit ses primes se replier dans la prévoyance professionnelle

Zurich (awp) - Swiss Life a enregistré un nombre de contrats en hausse en 2017 dans la prévoyance professionnelle (LPP), mais les recettes de primes sur ce segment se sont inscrites en repli. La baisse est attribuée à une "politique de souscription toujours sélective", a souligné l'assureur lundi.Les primes brutes ont rapporté 7,63 milliards de francs, un chiffre en baisse de 6,7% sur un an. Dans le même temps, des provisions techniques de 320 millions ont été constituées. L'attribution au fonds d'excédents a augmenté atteint 137 millions, soit 6 millions de plus qu'un an plus tôt.Le taux de redistribution aux assurés a atteint 94,3%, comparé à 93,8% l'année précédente.La mise en oeuvre des mesures visant à renforcer l'efficacité a permis de maintenir les charges stables, à 201 millions de francs, alors que le nombre de contrats a progressé de 0,4%.En 2017, Swiss Life a réalisé un rendement de placement de 1,95%, qualifié de "solide" par l'assureur.Les solutions semi-autonomes ont connu une popularité croissante en 2017, la part d'affaires nouvelles dans ce segment se portant à 36%, contre 26% un an plus tôt. A fin 2017, Swiss Life comptait au total 2833 affiliations dans l'autonomie partielle, soit une progression de 61% sur un an.L'assureur a toutefois indiqué qu'il continuerait à proposer des solutions d'assurance complète dans la LPP, confirmant une annonce de début avril. Swiss Life avait alors assuré qu'il resterait un prestataire complet, après une annonce d'Axa Suisse, qui ne proposera plus à partir de 2019 d'assurance complète dans la LPP.ol/al(AWP / 28.05.2018 07h54)