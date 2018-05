Swiss Re: 1er trimestre plombé par un effet comptable, Softbank en stand-by

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe Swiss Re a bouclé le premier trimestre 2018 sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers. Le résultat du premier partiel a été fortement affecté par un effet lié à une modification de la norme comptable US-GAAP, entrée en vigueur au début de l'année. Interrogée vendredi sur l'état des discussions avec Softbank, la direction du réassureur est restée très vague, évoquant un "éventuel partenariat stratégique".Le volume de primes brutes encaissées entre janvier et mars s'est étoffé de 13,1% en rythme annuel, à 11,5 milliards de dollars, à la faveur de la progression dans tous les segments d'activités et d'effets de change favorables.Le ratio combiné - rapport entre les primes perçues et les indemnités versées - s'est amélioré dans les activités dommages (P&C) à 92,0% (95,6%) mais s'est détérioré dans le segment CorSo (assurance directe pour les clients institutionnels) à 100,2% (99,6%)."Ce premier trimestre étaye l'importance de notre modèle d'affaires diversifié", a déclaré Christian Mumenthaler, directeur général de Swiss Re, cité dans un communiqué, évoquant notamment les bons résultats dans la réassurance et la génération de liquidités importantes dans l'assurance-vie."Les primes brutes encaissées ont augmenté, avant tout grâce à la croissance robuste en Asie et dans la région EMEA", a-t-il ajouté, soulignant le contexte toujours tendu, bien qu'amélioré, sur le front des prix.Le début de l'exercice a été marqué par l'introduction d'une modification dans la norme comptable US-GAAP. Swiss Re chiffre à 280 millions de dollars l'impact de cette dernière sur son résultat trimestriel. Ajusté de cet effet, le résultat net serait ressorti à 678 millions (+3,4%), précise le communiqué. Le rendement sur capitaux investis (ROI) a pour sa part chuté à 2,2%, contre 3,4% un an plus tôt.Au 31 mars, les fonds propres se montaient à 32,32 milliards de dollars, soit 7% de moins qu'un an auparavant, pour un rendement ramené à 5,6%, en recul de 1,9 point de pourcentage.La copie rendue par Swiss Re surpasse les attentes les plus optimistes pour ce qui est du volume d'affaires et du ratio combiné P&C. Le bénéfice net a légèrement dépassé les 437 millions attendus en moyenne par les analystes du consensus AWP, alors que le ratio combiné déficitaire de CorSo s'est inscrit dans le bas de la fourchette des projections.La baisse des fonds propres en revanche s'est avérée nettement supérieure aux pronostics.L'INCONNUE SOFTBANKLe groupe a également indiqué qu'il allait débuter son programme de rachat d'actions jusqu'à 1,0 milliard de francs le 7 mai (lundi) prochain.Aucune mention en revanche n'a été faite par rapport à un possible rapprochement avec le groupe japonais Softbank, autour de laquelle semblent subsister des divergences sur le prix d'achat et sur le périmètre de la transaction. Les discussions à ce propos, qui durent depuis plusieurs mois déjà, semblent au point mort.Selon certaines estimations, Softbank devrait s'emparer au maximum de 10% du capital-actions du réassureur suisse. En février, le Financial Times avait révélé sur la base d'indiscrétions que le conglomérat nippon visait une participation comprise entre 20 et 30% dans le numéro deux mondial de la réassurance.Interrogé à ce sujet lors d'une téléconférence, le directeur financier (CFO) John Dacey, qui a succédé à David Cole fin mars, a assuré que les pourparlers étaient toujours en cours en vue d'une "opportunité de collaboration" évoquant un "éventuel partenariat stratégique".NOUVEL ACTIONNAIRE BIENVENULe nouveau responsable des finances de Swiss Re a par ailleurs indiqué que des pourparlers étaient également menés en direct avec des entreprises appartenant au conglomérat japonais, afin de pouvoir leur proposer des solutions de gestion du risque ou des prestations d'assurance.Quant à savoir si - et le cas échéant dans quelle mesure - Softbank souhaite s'engager dans l'actionnariat de Swiss Re, la direction n'a pas apporté de réponse. Elle verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un actionnaire de référence doté d'un vision à long terme, mais se dit satisfaite de la composition actuelle de l'actionnariat.S'il était anticipé, l'effet comptable a néanmoins surpris les analystes par son ampleur. Ces derniers se montrent néanmoins satisfaits de la performance sous-jacente du groupe, qualifiée tour à tour de "saine" et "solide". En outre, le taux de solvabilité (SST) de 269% et la génération de cash sont les garants de généreux dividendes et de potentiels rachats de titres, souligne la banque Vontobel.La nominative Swiss Re a reculé vendredi de 0,5% à 92,8 francs, à contre-courant du SMI en hausse de 0,70%buc/lk/jh(AWP / 04.05.2018 17h51)