Swiss Re confirme discuter avec Softbank d'une participation minoritaire

Zurich (awp) - Swiss Re confirme être en contact avec le japonais Softbank en vue d'une éventuelle participation minoritaire. Les discussions en sont à un stade initial, a indiqué le réassureur mercredi soir. La conclusion d'un accord reste ouverte et diverses conditions sont encore à satisfaire, dont le timing ou la forme d'une telle transaction.Citant des sources proches du dossier, le Wall Street Journal avait auparavant écrit que Softbank vise une participation d'une valeur de 10 mrd USD ou plus. La capitalisation de marché de Swiss Re est de 31,7 mrd CHF ou 323 mrd USD environ, selon le journal. Softbank ferait l'acquisition des actions en une seule fois. Selon les sources, de hauts cadres de Swiss Re ont rencontré des représentants de Softbank à Tokyo ces dernières semaines et auraient aussi rencontré le directeur général Masayoshi Son.(AWP / 07.02.2018 21h19)