Swiss Re enthousiasme le marché tout en sauvant les meubles

Zurich (awp) - Le groupe Swiss Re est parvenu à limiter la casse en 2017, malgré des coûts de catastrophes naturelles qui ont fait de l'exercice écoulé un des plus dispendieux de l'histoire de la branche. Même avec un résultat divisé par dix, le numéro deux mondial de la réassurance s'attire les louanges des analystes et des investisseurs en proposant à la fois le relèvement du dividende et un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 1 mrd CHF.Alors que plusieurs analystes sollicités par AWP anticipaient une perte pour 2017, Swiss Re a fait état d'un bénéfice net de 331 mio USD, en baisse de 91% par rapport à l'exercice précédent. Les primes brutes encaissées accusent une baisse de 2% à 34,78 mrd USD, alors que les fonds propres se sont tassés de 3% à 33,37 mrd, indique le groupe vendredi dans un communiqué.En raison des coûts liés aux catastrophes naturelles - cyclone Debbie en Australie, ouragans Harvey, Irma et Maria, aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, tremblement de terre au Mexique et incendies en Californie - le ratio combiné (rapport entre les primes encaissées et les dédommagements versés) s'est fortement détérioré, passant à 111,5%, après 93,5% en 2016.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) Christian Mumenthaler s'est dit "fier que Swiss Re soutienne les personnes touchées - aussi à travers nos clients - avec le versement de dédommagements estimés à 4,7 mrd USD".DOMMAGES ET CORSO DANS LE ROUGELes activités Dommages (P&C), qui représentent plus de la moitié des bénéfices du groupe, ont été fortement impactées par les catastrophes susmentionnées. La division boucle l'exercice sur une perte nette de 413 mio USD, après un bénéfice de 2,10 mio en 2016.Egalement affectée, l'unité Corporate Solutions (CorSo), qui regroupe les activités d'assurance directe pour les clients institutionnels, accuse une perte de 741 mio USD, après un gain de 135 mio.L'unité Vie et santé (L&H) en revanche a profité d'un solide résultat de souscription et d'une bonne performance de placement, avec à la clé le bond de plus d'un tiers (+35%) du bénéfice net, à 1,09 mrd USD. Le rendement des fonds propres (ROE) de cette activité a progressé de 250 points de base (pb) pour s'établir à 15,3%.Enfin le résultat de Life Capital a été divisé par 4 à 161 mio USD, ce que Swiss Re explique par un effet de base défavorable, l'exercice précédent ayant profité d'une performance exceptionnelle du portefeuille de placement. Le ROE de l'unité est ressorti à 2,2%, après 10,4% en 2016.Les actionnaires se verront proposer lors de la prochaine assemblée générale du 20 avril le versement d'un dividende de 5,00 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 4,85 CHF un an plus tôt. Ils auront également à se prononcer sur le lancement d'un nouveau programme de rachat de titres pour un montant prévu de 1 mrd CHF.La copie rendue par le numéro deux mondial de la réassurance est dans l'ensemble légèrement supérieure aux attentes des analystes sollicités par AWP. Le bénéfice net en revanche dépasse les pronostics les plus optimistes.L'INCONNUE SOFTBANKConcernant l'entrée au capital du japonais Softbank, le conseil d'administration de Swiss Re "étudie actuellement les possibles implications stratégiques et financières d'un éventuel partenariat". Il souligne néanmoins qu'au vu de son bilan solide, l'émission de nouveau capital n'est pas envisagée.Interrogé sur le sujet lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier (CFO) David Cole a botté en touche. Les discussions n'en sont qu'au début et il est encore trop tôt pour faire d'autres commentaires, a-t-il simplement déclaré.Au chapitre des acquisitions, aucune n'est à l'ordre du jour dans la réassurance P&C, au vu de la pression actuelle sur les prix, a indiqué le CEO du groupe lors de la conférence de bilan, rappelant la très bonne position occupée par Swiss Re dans ce segment.ACQUISITIONS ENVISAGÉESLe réassureur entend en revanche poursuivre les investissements et le développement de CorSo, même si "dans ce domaine d'activité, le prix d'acquisitions potentielles se situe à un niveau plutôt élevé", a rappelé le patron de Swiss Re. Il évoque également un "potentiel intéressant" pour Life Capital, notamment moyennant le rachat de portefeuilles d'assurance.Pour la suite des opérations, la direction de Swiss Re a réaffirmé son intention de mettre l'accent sur les objectifs de rendement à moyen terme. Elle anticipe également une embellie sur le front des prix et des taux d'intérêt.Dans leurs commentaires, les analystes ont souligné la solidité du bilan du groupe, ainsi que les bons résultats de la traditionnelle ronde de renouvellement des contrats de janvier.Les gâteries réservées aux actionnaires se sont attiré les bonnes grâces de la cote. A 14h35, la nominative Swiss Re s'offrait 2,6% à 97,58 CHF et caracolait en tête d'un SMI en recul de 0,27%.buc/fr(AWP / 23.02.2018 14h47)